SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, birçok ülkenin koronavirüs salgını sonrası yaşanacaklara hazırlık yaptığını belirterek, "Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu var." dedi.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, birçok ülkenin koronavirüs salgını sonrası yaşanacaklara hazırlık yaptığını belirterek, "Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu var." dedi.

SETA tarafından düzenlenen internet üzerinden takip edilebilen "Web Seminer Dizisi", SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın "Kovid-19 sonrası dünya" konulu açılış dersi ile başladı.

Duran, koronavirüs salgınının birçok krizi tetikleyeceğini belirterek, pandeminin en çok etkileyeceği alanlardan birinin ekonomi olduğunu söyledi.

Bazı araştırmacıların salgın sonrası ekonomik krizin 1929'da yaşanan büyük buhrandan daha kötü olacağına dair öngörülerde bulunduğunu dile getiren Duran, "Salgının başında, 2008 ekonomik krizine benzer bir kriz yaşanacak tahminleri varken salgın ilerledikçe 1929'da yaşanan büyük buhrana benzetilmeye başlandı. Salgının ekonomiye etkisinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Birçok ülkede işsizlik çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. ABD'den açıklanan resmi rakamlara göre sadece ABD'de işsizliğin 47 milyonu bulabileceği yönünde." diye konuştu.

Birçok ülkenin koronavirüs salgını sonrası yaşanacaklara hazırlık yaptığını kaydeden Duran, birçok düşünce kuruluşunun, siyaset bilimcinin ve gazetecinin bunun için çalıştığını aktardı.

Duran, şöyle devam etti:

"Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Tabii ki her ülkenin kendi başının çaresine bakma zorunluluğu var. Kriz küresel olmasına rağmen ülkeler ancak kendi kapasiteleri çerçevesinde bu soruna çözüm üretebiliyorlar. Türkiye'nin performansı ise dikkati çeken bir konumda. Ölüm oranları bağlamında Türkiye Almanya ve Kore ile aynı kategoride ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi ile ortak mücadele geliştirmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şu ana kadar 30'u aşkın ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Cumhurbaşkanı, insanlığa katkı sağlamak üzere öncü rol oynadı. Bundan sonra devletlerin performanslarına göre sosyal devlet olup olmamalarına göre yeni baştan halkları tarafından değerlendirileceğini düşünmeliyiz. Siyasi iktidarların ve muhalefetlerin bu çerçevede tepkiler vereceğini ön görmeliyiz."

"Türkiye Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ile ilgilenmeye devam edecek"

Duran, pandeminin Avrupa'daki en büyük etkisinin ekonomik kriz olarak görüleceğini aktardı.

Amerikalı stratejistlerin koronavirüs salgını sonrası ABD'ye küresel liderlik rolü biçmeye çalıştığını aktaran Duran, ABD'nin küresel bir liderlik yapmaktan çok uzak olduğunu kaydetti.

Duran, salgın sonrası Çin'in kürsel bir güç olmak için uluslararası kurumları domine etmeye çalışacağı yönünde ileri sürülen görüşlere de değinerek şunları söyledi:

"Çin'in büyüme hızı yüzde 6'nın altına düşerse bu Çin için bir sorun. Ekonomistler büyüme hızının 1,5-2'lere ineceğini ön görüyor. Bu durumda halkını doyurmakla uğraşacağı için Çin küresel politikalara yön vermesi beklenemez."

Türkiye, Avrupa, Rusya, ABD ve Çin açısından tarihin hızlandığını vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Düzensizliğe doğru hızla giden bir trenin içinde gibiyiz. Bu itibarla ülkeler kendilerine yeni denklemler üretecekler. Yeni ikili ilişkiler geliştirmek zorunda kalacaklar. Türkiye Suriye, Libya ile ilgilenmeye devam edecek. Koronavirüse rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki gerginlik ortadan kalkmış değil. Antalya Körfezine hapsedilmek istenen Türkiye, attığı adımlarla buna müsaade etmediğini ortaya koymuştur. Koronavirüs salgını sonrası da bu tavrını sürdürecektir. Türkiye uluslararası liberal düzenin iyi ve adil olmadığını dile getirerek dünya düzenini eleştiriyor. Diğer taraftan da uluslararası kurumlara destek vererek iyi çalışmasını istiyor. Yani Türkiye dünyada bir düzensizlik istemiyor.

Birçok ülke için gelecekte siyasi ayaklanmaların, gelir dağılımında uçurumların olacağı, krizlerin işsizlikle sonuçlanacağı bir dünya bekleniyor. Bu dünyanın Türkiye'ye uğramaması için içeride dayanışması yüksek bir performans ortaya koymak zorundayız. İktidarı ve muhalefeti ile asıl krizin koronavirüs salgını sonrası geleceğini görmeliyiz. Bu kriz iki aşamalı. Birincisi sağlık ve güvenlik ve yaşam tehdididir. İkincisi aşaması ekonomi ve daha ötesi olacak. O halde Türkiye olarak bizim bu tehdide bu kriz dönemine hazır olmamız lazım. Bu nedenle partizan, güncel, siyasi polemiklerle Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı, yapması gerekenleri birlikteliğimizi riske atmayalım. İstikrarın gerekli olduğu, güvenlik konularının öne çıkacağı bir dünyada devlet kapasitesinin güçlendirilmesi vazgeçilmez bir husustur."

Burhanettin Duran, Koronavirüs, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:42 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?         
01:02
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
00:38
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı         
00:23
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı         
00:12
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı         
23:23
Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın yanarak can verdi         
23:21
ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu ABD'nin New Jersey eyaletindeki yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu         
23:20
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor         
22:56
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı         
22:51
Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü         
22:50
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim         
22:48
Kalın, Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu         
22:23
PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek         
21:55
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi         
21:52
Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı         
21:45
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi         
21:07
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin         
20:29
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 06:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran pandemi sonrası dünyayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]