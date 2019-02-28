Son Dakika Haberleri: Seta Islak Hacim'in 2019 Yılı Hedefleri Neler?

Seta Islak Hacim'in 2019 Yılı Hedefleri Neler?

16 dakika önce

Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Seta Islak Hacim Genel Müdür Yardımcısı Saime Meşeci, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Seta Islak Hacim'in 2019 yılı hedeflerini sıralayan Meşeci, "2019 yılında portföyümüze katmayı düşündüğümüz wc ara bölücüler ve cam detaylı ürünler mevcut. Bu konuda detaylı araştırmalar yapıyor ve bu konu üzerine eğiliyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32 

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