SETA'nın "15 Temmuz Sonrası Türkiye Sempozyumu" başladı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Türkiye Sempozyumu" başladı.

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, vakfın genel merkezinde gerçekleştirilen açılış programında yaptığı konuşmada, darbecilerin Türkiye'nin aydınlık geleceğini karartmak için 15 Temmuz akşamı Boğaziçi Köprüsü'ne tankları dizdiğini hatırlattı.

15 Temmuz direnişinin ruhunu yaşatmanın, Türkiye'nin demokrasi ve bağımsızlığını korumanın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Duran, bu siyasi bilinci güçlü tutmanın, yarınların Türkiye'sini daha müreffeh, daha özgür ve daha onurlu kılmak için gerekli olduğunu, bu direnişin tüm siyaset kurumlarının ortak zemini olarak tutulması gerektiğini söyledi.

Darbe girişiminin bastırılmasının, Türkiye'de sivil-asker ilişkilerini yerli yerine oturtmak açısından büyük önemi olduğuna dikkati çeken Duran, bunun iç ve dış vesayet unsurlarının aparatlarının ortadan kaldırılması noktasındaki değerine işaret etti.

"Yurt içinde ve dışında darbecilerin gerçek yüzlerini anlatmaya çalıştık"

Yaşananların getirdiği değişimlere değinen Duran, Türkiye'nin yeni bir dış politika ve güvenlik anlayışıyla başta Suriye olmak üzere Irak, Doğu Akdeniz, Libya ve Karabağ'da ortaya koyduğu inisiyatifleriyle milli çıkarlarını daha proaktif şekilde savunacağını ve Batı başkentlerinin ilgisizliğinden duyduğu rahatsızlığı ortaya koyduğunu anlattı.

SETA olarak 15 Temmuz gecesinden başlayarak, Türkiye'de ve dünyanın ilgili bütün başkentlerinde FETÖ'nün ve darbecilerin gerçek yüzünü anlatmaya çalıştıklarını kaydeden Duran, yazılı ve görsel medyada yurt içinde, yurt dışında akademik ortamlarda farklı çalışmalarla bunu yaptıklarını söyledi.

Duran, "SETA'nın bugüne kadar 15 Temmuz'a ilişkin olarak, Türkiye sevdamızın 7 kitap, 7 dergi, 6 rapor, 13 analiz, 6 perspektif yayınladığını, 20'den fazla uluslararası ve ulusal panel ve sempozyum gerçekleştirdiğini gördük." diye konuştu.

Sempozyum, dört ayrı oturumla bugün tamamlanacak

Konuşmaların ardından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası Siyaset" başlıklı ilk oturumda konuşmacılar, darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin yurt içinde ve dışında yürüttüğü politikalara ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Dört oturumdan oluşan ve bugün tamamlanacak sempozyum, SETA'nın sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek.