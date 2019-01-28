Setbaşı Kütüphanesi Yenilenen Yüzüyle Hizmette

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çatısından zeminine kadar sil baştan yenilenen Setbaşı Şehir Kütüphanesi, modern görünümüyle yeniden kitap kurtlarını ağırlamaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çatısından zeminine kadar sil baştan yenilenen Setbaşı Şehir Kütüphanesi, modern görünümüyle yeniden kitap kurtlarını ağırlamaya başladı.



Bursa'da 1954-1960 yılları arasında dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından yaptırılan ve 11 Eylül 1998'den bu yana Setbaşı Kütüphanesi olarak hizmet veren sivil mimari örneği yapı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Çatının gereken yerlerinde ve yağmur oluklarındaki onarımlar, ahşap saçaklar, pencere imalatları ve kapı imalatlarının onarımları yapıldı, yenilenmesi gerekenlerin değişimi tamamlandı. Güvenlik kamera sistemi, hırsız alarm sistemi ve yangın algılama sistemlerinin montajları yapılarak yapı kullanıcılar için daha güvenli hale getirildi. Yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan kütüphaneyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kitapseverlerin en önemli noktalarından biri olan kütüphaneyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan gençlerle ayak üstü sohbet eden Başkan Aktaş'ın, Setbaşı Şehir Kütüphanesi'ne üyelik kaydı da yapıldı. Bilginin sürekliliğinin ancak yazıyla sağlanabileceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Medeniyet bugünkü seviyeye kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi sayesinde ulaşmıştır. Hiç şüphesiz ki kütüphaneler birer bilgi ve kültür hazinesi olarak insanlığın gelişimine büyük katkılar sağladı. Dolayısıyla bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda, bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır" dedi.



2750 kişiye bir kütüphane



TÜİK verilerine göre Türkiye'de 29 bin kütüphane bulunduğunu ve 2 bin 750 kişiye bir kütüphane düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, yapılan çalışmalarla kütüphanelerden yararlanma oranının sürekli arttığını vurguladı. Büyükşehir bünyesindeki kütüphaneleri sürekli geliştirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi, Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi, Hançerli Medresesi Fatma Sultan Kütüphanesi, Görükle Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve yenilenen yüzüyle hizmete açtığımız şehir kütüphanesi ile 6 merkezde kütüphane hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında merkeze uzak ilçelerimizde de gezici kütüphanemizle okurlara ulaşıyoruz" diye konuştu.



Yenilikçi kütüphanecilik anlayışı doğrultusunda 22 bin kitabın bulunduğu e-kitap arşivi oluşturulduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Büyükşehir bünyesindeki kütüphanelerde 89 bin 863 basılı materyal olmak üzere e-kitaplarla birlikte 111 bin 863 eserlik koleksiyona sahip olduklarını açıkladı. Geçen yıl kütüphanelerden 3 bin 212 üyenin 41 bin 295 adet ödünç kitap hizmeti aldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Kütüphaneler şube müdürlüğümüz, farklı kurum ve ihtiyacı olan okullara kütüphane kurulması aşamasında, gelen talepler doğrultusunda bağış kitaplar da gönderiyor. Özellikle okullarda çocukların kitap sevgisi kazanması, ufkunu genişletebilmesi ve bilgi okuryazarı bireyler yetiştirilmesi kapsamında gereken tüm destekler sağlanıyor. Başta da belirttiğim gibi tüm amacımız isteyen herkesin kitapla buluşmasına yardımcı olmaktır. Yenilenen kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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