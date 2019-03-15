Son Dakika Haberleri: Şetbaşı Şehir Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

Şetbaşı Şehir Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek

57 dakika önce

Bursa'da "Uyumayan Kütüphane" projesi kapsamında, Şetbaşı Şehir Kütüphanesi, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Şetbaşı Şehir Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek, System.String[]
Bursa'da "Uyumayan Kütüphane" projesi kapsamında, Şetbaşı Şehir Kütüphanesi, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yılda günlük ortalama 2 bin kişinin ziyaret ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde, 90 bini aşkın basılı materyal bulunuyor. Kütüphanelere üye olan 4 bin kişi ortalama 50 bin ödünç kitap alıyor.

Yenilenen Setbaşı Kütüphanesi'ni ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, kentte belediyeye ait yaklaşık 10 kütüphane olduğunu belirtti.

Öğrencilerin ve halkın okumayla alakalı çalışmalarını sürdürebilmesi için tüm kütüphaneleri konforlu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı millet kıraahaneleri konsepti de vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni kazandı. Geçtiğimiz günlerde Görükle Mahallesi'nde açtığımız millet kıraathanesi, pek çok öğrencinin pek çok alanda araştırma imkanına sahip olmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Bursa'daki bütün kütüphanelerin modernizasyonunu Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Aktaş'ın bu konudaki kararlığı herkesi mutlu etti. İnşallah uyumayan 7/24 kütüphaneleri tek tek Bursa'ya kazandıracağız. Bununla alakalı çalışmalar başlatıldı. Şu anda Şetbaşı Şehir Kütüphanesi, gece 00.00'a kadar vatandaşların hizmetinde. İnşallah yeni dönemle 7 gün 24 saat hizmet verecek. Uymayan kütüphanelerle Bursa örnek bir kent olacak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Bursa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağabeyini Bıçakladı, Yatıp Uyudu Tedavi Olmak İçin Gittiği Bursa'dan Ölüm Haberi Geldi

Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı! Çok Sayıda Yaralı Var AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:14:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şetbaşı Şehir Kütüphanesi 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]