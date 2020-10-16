SETBİR Başkanı Tarık Tezel'den Dünya Gıda Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolunun, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyet, gıda üretimi ve dağıtımından geçtiğini bildirdi.

Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü bu yıl "büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim" temasıyla kutladığını anımsattı.

Her Dünya Gıda Günü'nde açlık ve yoksulluğun gündeme geldiğini belirten Tezel, "Gerek Türkiye gerekse dünya nüfusunu besleyebilmenin, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolu, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyetten, gıda üretiminden ve dağıtımından geçiyor." ifadesini kullandı.

Tezel, Türkiye'de de dünyanın herhangi bir ülkesinde de gıdada taklit, tağşiş ve bilgi kirliliği, her şeyden önce ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süt sektöründen örnek verecek olursak, maalesef ülkemizde üretilen toplam sütün (22 milyon ton) ancak yüzde 45'i kayıtlı sanayi işletmelerinde işlenerek, sağlıklı, hijyenik, ambalajlı ve doğallığı korunmuş süt ürünü olarak tüketiciye arz edilebilmektedir. Ancak kayıt dışında rastlanan her olumsuz örnek ile tüm sektör şaibe altına alınmaktadır. Son derece rahatsız olduğumuz bu genellemeler, hem yarattığımız istihdam, katma değer, ihracat potansiyeli ve marka değeriyle Türk gıda sanayine hem de milli kalkınmamıza zarar vermektedir. Bu ortam aynı zamanda toplumsal güven ve kamu otoritesini de yıpratmaya yönelik bir tehdit oluşturmaktadır."