SETBİR'den

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, birlik üyeleri ve sektördeki diğer üreticilerin sahip olduğu altyapıyla her türlü koşulda, kesintisiz süt ve kırmızı et ürünü üretebileceğini ifade etti.

Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı bir yaşamın önemli ögelerinden birinin de hayvansal protein tüketimi olduğuna dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede alınan kişisel hijyen tedbirlerinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Tezel, şunları kaydetti:

"İçinde bulunulan koşullarda süt ürünü üretimi gerilemiyor, tüketicimizin sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz kalması söz konusu değil. Aynı şekilde birlik üyesi kırmızı et üreticileri ve hayvan besicileri de görevlerinin başında, çalışmaya üretmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeni ile tüketicimizin kırmızı etsiz kalması söz konusu değil. Gerek SETBİR üyelerinin gerekse sektördeki tüm üreticilerin sahip olduğu işletme büyüklükleri ve teknolojik imkanlar, her türlü koşulda, kesintisiz süt ve kırmızı et ürünü üretebilecek durumda."