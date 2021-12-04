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"SETEM Emek Ödülü" bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek - Son Dakika

"SETEM Emek Ödülü" bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek

04.12.2021 10:10
"SETEM Emek Ödülü" bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri" bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "Uluslararası İpek Yolu Film Ödülleri" bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek.

Ödüller kapsamında bu yıl "SETEM Emek Ödülü", yönetmen Yavuz Turgul'a takdim edilecek.

Arzu Film'le 1975 yılında başlayan sinema macerası boyunca senaryoları ve yönettiği filmlerle sinemaseverlere farklı bir bakış açıları sunan Yavuz Turgul, her filmi merakla beklenen yönetmenler olarak Türk sinemasında yer aldı.

Sinema ve reklam piyasasında uzun yıllar çalışan Turgul, bu süreçte Türkiye'deki toplumsal değişim süreçlerini gözlemleme fırsatı yakaladı.

Turgul, bu gözlemlerini daha sonra senaryolarında ve ürettiği filmlerinde estetik bir bütünlük oluşturarak izleyiciye sundu.

Senaryosunu yazdığı başta "Tosun Paşa", "Sultan", "Çiçek Abbas", "Banker Bilo" ve "Züğürt Ağa" filmleri olmak üzere yönetmen koltuğuna oturduğu "Gölge Oyunu", "Muhsin Bey", "Eşkıya", "Gönül Yarası", "Av Mevsimi" ve "Yol Ayrımı" filmleri Türk sinemasının kilometre taşları olarak nitelendirildi.

Yavuz Turgul'a "SETEM Emek Ödülü", 6 Aralık'ta Atlas 1948 Sineması'nda 20.00'de başlayacak 9. İpekyolu Film Ödülleri töreninde takdim edilecek.

Yavuz Turgul, Yönetmen, Turizm, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'SETEM Emek Ödülü' bu yıl yönetmen Yavuz Turgul'a verilecek - Son Dakika


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