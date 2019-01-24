Son Dakika Haberleri: Setenay Sefil Madalyaya Doymuyor

Setenay Sefil Madalyaya Doymuyor

51 dakika önce

Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi öğrencisi Setenay Sefil, madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

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Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi öğrencisi Setenay Sefil, madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Sefil, Karate Gençler İl Müsabakaları'nda rakiplerini geçerek birinci olmayı başardı.

Daha önce katıldığı turnuvalarda aldığı madalyalar ile adından söz ettiren antrenörlüğünü annesi, İzmir Sınav Koleji Karate Öğretmeni Emine Çam'ın üstlendiği Sefil, bir yandan üniversite sınavına hazırlanıyor bir yandan da karate sporunda emin adımlarla ilerliyor.

Milli sporcu Setenay Sefil, Ukrayna'da kazandığı uluslararası başarının ardından şimdi de İzmir'de katıldığı Gençler Karate Turnuvası'ndan altın madalya ile döndü.

15 Ocak'ta Karşıyaka Şehit Profesör Doktor İhsan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada il birincisi olan Setenay Sefil, ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin göğsünü kabarttı.

Olimpiyat şampiyonluğuna

Evinde daha önceki turnuvalardan kazandığı bine yakın madalyasının yanına bir yenisi daha ekleyen Sefil, "Hem derslerime çalışıyorum hem de sporumu yapıyorum. Evde ve spor salonunda annem, okulumda öğretmenlerim, arkadaşlarım karatede ve üniversite sınavında başarılı olmam için elinden geleni yapıyor. Onların desteğiyle olimpiyat şampiyonluğuna kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Kendüzler de, 11. Sınıf öğrencisi Setenay Sefil'in neredeyse her katıldığı turnuvada altın madalya ile döndüğünü artık bu başarıya alıştıklarını belirterek, "Öğrencimiz hem antrenmanlarına zaman ayırıyor hem de derslerine. Onun başarılı olması için ailesi ile işbirliği içinde özel bir program uyguluyoruz. Bu program ile iki alanda da başarı grafiği hiç düşmüyor. Öğrencilerimiz isterse kendi okulunda isterse İzmir Sınav Koleji'nin karate salonunda antrenman da yapabiliyor. Onu hem iyi bir üniversiteye göndereceğiz hem de olimpiyatlarda altın madalya aldığını göreceğiz. Bizler onun ve tüm öğrencilerimizin her zaman arkasındayız" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

İzmir, Anadolu Lisesi, Şirinyer, Spor
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