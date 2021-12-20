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İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ

20.12.2021 09:33

Setr-i Nur 2022 gelinlik defilesi gerçekleşti.

Setr-i Nur 2022 gelinlik defilesi gerçekleşti. Seksen beş gelinliğin beğeniye sunulduğu sergide çok heyecanlı olduğunu belirten Setr-i Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, Türkiye'deki gelinliklerin yurt dışında çok ilgi gördüğünü, bu yüzden de dünya pazarına açılma kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye'de tesettürlü gelinliğin ilk markası olan Setr-i Nur'un 2022 defilesi gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen defilede birbirinden farklı model ve tarzdaki seksen beş gelinlik, misafirlerin ilgi odağı oldu. Defileye ise markayı Türkiye'de temsil eden toplam elli beş bayi katıldı. Türkiye'de yaşatılmaya çalışılan suni ekonomik krize rağmen Setr-i Nur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, marka olarak hiçbir şekilde kendilerine zarar geleceğini düşünmeden yollarına devam edeceklerini, bu yüzden de defilenin aslında bir motivasyon gecesi olduğunu söyledi.

'ÖNCE TÜRKİYE'YE YAYDIK ŞİMDİ İSE DÜNYAYA YAYACAĞIZ'

Başka ülkelerden Türkiye'deki gelinliklere büyük ilgi olduğunu belirten Suna Özdemir, Katar, Dubai, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden gelinlik konusunda talep gördüklerini söyledi. Dış piyasanı gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Suna Özdemir, 'Markamı kurarken her şeye sıfırdan başlamıştım. İlk hedefim bunu Türkiye'ye yaymaktı. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi ise diğer hedefim olan dünya pazarına açılacağız' açıklamasını yaptı.

İLKİ İNGİLTERE'DE OLACAK

Bu yıl, İngiltere'de bayisinin açılacağını vurgulayan Suna Özdemir, buna ek olarak Dubai, Katar, Fransa ve Almanya gibi sürpriz ülkelerin olduğunu da belirtti. Yakın günlerde Suudi Arabistan'dan da talep geldiğine değinen Özdemir, 'Genellikle marka adının ilgilerini çektiğini söylüyorlar. Gelinliklerimizin kalitesini ve modellerini de çok beğeniyorlar' dedi.

'YERLİ PAZARI AÇIP DUR DİYELİM'

Türkiye'deki suni ekonomik krizden durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Suna Özdemir, 'Ben özellikle devlet büyüklerimizden yerli pazara geçmeyi talep ediyorum. Dış ülkelerden alımı durduralım. Bizim yeterli pamuğumuz, fabrikamız var. Boncuğumuzu, dantelimizi her şeyimizi biz yapalım. Yerli pazarı açarak buna dur diyelim' şeklinde konuştu.

Yıllardır Setri-Nur Markası ile yolarına devam eden farklı illerden gelen bayi temsilcileri ise defileyi çok beğendiklerini ve her kesime hitap eden modellerin olduğunu belirttiler. 2022'de çok daha iddialı gelinliklerle pazara çıkacaklarını ve 2022'den pandemi sonrası süreç olarak çok ümitli olduklarını da eklediler.

İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ
İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ

Gelinlik, İstanbul, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-?SETR-İ NUR 2022? GELİNLİK DEFİLESİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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