Son Dakika Haberleri: Sette en önemli şey kendinizi ekibe teslim etmek!
Son Dakika Güncel Haber

Sette en önemli şey kendinizi ekibe teslim etmek!

1 saat önce

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da izleyiciyle buluşan Kanal D'nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar, hikayesi ile olduğu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Sette en önemli şey kendinizi ekibe teslim etmek!, System.String[]

Yaralı Kuşlar'ın sevilen karakterlerinden Cemil'i canlandıran Emre Çaltılı aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik de yapıyor. Yazıp yönettiği "Hayatta Olmaz" filmiyle dünya festivallerine konuk olan Çaltılı; "Dışarıdan bakıldığında en keyiflisi ve kolayı oyunculuk mesleği gibi görünür, oysa diğerleri daha çok matematik işiyken, oyunculuk o matematiği ortaya koyan yapımcı, senarist ve yönetmenin ne istediğini algılayıp, kendince yorumlayıp, o karakteri ifade etme biçimidir. Sette en önemli şey bence kendinizi ekibe ve yönetmeninize teslim etmektir" dedi.

Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D'de..

Kanal D, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:54 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Elektrik ve doğal gaza yeni zamlar yolda Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sette en önemli şey kendinizi ekibe teslim etmek!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]