Setten ilk kare
1 saat önce
NTC Medya ve Sektör Film'in ortak yapımını üstlendiği filmden ilk kareler basına yansıdı.
NTC Medya ve Sektör Film'in ortak yapımını üstlendiği filmden ilk kareler basına yansıdı. Senaryo gereği camide namaz kılan Halil Ergün'e Makedonya halkı büyük ilgi gösterdi. Ergün, filmde oğlunun yaptıkları nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan bir babayı canlandırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:55
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