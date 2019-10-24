Setten ilk kareler

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'nin oturduğu filmin setinden ilk kareler de basına yansıdı. Başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Serdar Deniz ve Baki İlhan'ın üstlendiği film, aksiyon sahneleri ile dikkat çekti. Yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış 'Adanmış'ların karanlık güçlerle mücadelesini konu alıyor.