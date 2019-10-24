Son Dakika Haberleri: Setten ilk kareler
Son Dakika Magazin Setten ilk kareler

Setten ilk kareler

49 dakika önce

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'nin oturduğu filmin setinden ilk kareler de basına yansıdı.

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Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'nin oturduğu filmin setinden ilk kareler de basına yansıdı. Başrollerini İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Serdar Deniz ve Baki İlhan'ın üstlendiği film, aksiyon sahneleri ile dikkat çekti. Yapım, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından Türklerin eline geçen kadim bir sırrı korumak üzere teşkilatlanmış 'Adanmış'ların karanlık güçlerle mücadelesini konu alıyor.

İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:49 
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