Setur, 2020'de en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu - Son Dakika

Setur, 2020'de en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu

05.01.2021 10:53
Setur, 2020'de en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu, System.String[]

Setur, SIA Insight tarafından yapılan araştırmada 84,05'lik değerle 2020'de en yüksek memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu.

Setur, SIA Insight tarafından yapılan araştırmada 84,05'lik değerle 2020'de en yüksek memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, turizm için zorlu geçen yıl için 76,87 olan sektör ortalaması endeks değerinin çok üzerinde memnuniyet sağladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, elde edilen bu başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Setur olarak salgının ilk günlerinden itibaren hem çalışanlar hem de misafirler için tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Temeller, şu bilgileri verdi:

"Misafirlerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek memnuniyetlerini sağlamak üzere her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de tüm departmanlarımızla hem misafirlerimizin hem de sektör paydaşlarımızın sağlığını gözeterek geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya özen gösteriyoruz. Misafirlerimizi yurt içinde 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz. Portföyümüze birçok yeni butik otel katıyoruz ve küçük gruplar olarak yapılabilecek seyahatler için tesislerimizin sayısını artırıyoruz."

Temeller, yeni dönem için de turların daha az kişi sayısıyla hijyen güveliğinden emin oldukları oteller, ören yerleri, restoran ve açık hava destinasyonlarından oluşmasına önem verdiklerini anlattı.

İptal ve değişiklik isteyen tüm misafirlere gerekli desteği vererek seyahatin başlamasından 72 saat öncesine kadar para iade güvencesi verdiklerini vurgulayan Temeller, salgın döneminde zorunlu olarak yapılan iptal ve iadelerde misafiri mağdur etmeden süreci başarıyla tamamladıklarını, tüm bu çalışmalarının takdir edilmesi nedeniyle de çok mutlu olduklarını bildirdi.

"Kaliteli ve güvenilir hizmet verme vizyonumuzu sürdüreceğiz"

Oktay Temeller, Setur olarak, bu zorlu dönemde çalışma yöntemlerinden ürün gamına kadar her alanda yenilikler yaptıklarını belirterek şunlara dikkati çekti:

"Yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik alt yapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmak, sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Yeni alternatifleri hayata geçirirken, misafirlerimize her zaman avantajlı fiyatlar ile ürünler sunmaya devam edeceğiz. Yurt içinde erken rezervasyon kampanyamız başta olmak üzere, sağlıklı, güvenli ve avantajlı seyahat önerilerimizi sürdüreceğiz."

Temeller, turizmin tüm alanlarda kaliteli ve güvenilir hizmet verme vizyon ve yaklaşımlarını 2021'de de sürdüreceklerini vurguladı.

Turizm, Setur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Setur, 2020'de en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu - Son Dakika Ekonomi


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