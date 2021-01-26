Setur, 2020'de en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan turizm şirketi oldu

Setur, SIA Insight ile her yıl gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti araştırmasında, pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılına rağmen, 84,05'lik değer ile müşteri memnuniyeti en yüksek şirket oldu.

SIA Insight tarafından yapılan turizmde müşteri memnuniyeti araştırmasında* Setur, en yüksek memnuniyeti sağlayan şirket oldu. Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, 2020 yılı için yapılan değerlendirmede, turizm için zorlu geçen bu yıl için 76.87 olan sektör ortalaması endeks değerinin çok üzerinde olan 84,05'lik değer ile en yüksek memnuniyeti sağladı.

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, elde edilen bu başarıdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Setur olarak, pandeminin ilk günlerinden itibaren hem çalışanlarımız hem de misafirlerimiz için tüm önlemleri alıyoruz. Misafirlerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek memnuniyetlerini sağlamak üzere her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de tüm departmanlarımızla hem misafirlerimizin hem de sektör paydaşlarımızın sağlığını gözeterek geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya özen gösteriyoruz. Misafirlerimizi yurt içinde "Güvenli Turizm Sertifikası" alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz. Portföyümüze birçok yeni butik otel katıyoruz ve küçük gruplar olarak yapılabilecek seyahatler için tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Yeni dönem için de turlarımızın daha az kişi sayısı ile hijyen güveliğinden emin olduğumuz oteller, ören yerleri, restoran ve açık hava destinasyonlarından oluşmasına önem veriyoruz. Ayrıca, iptal ve değişiklik isteyen tüm misafirlerimize gerekli desteği vererek seyahatin başlamasından 72 saat öncesine kadar para iade güvencesi veriyoruz. Pandemi döneminde zorunlu olarak yapılan iptal ve iadelerde misafirimizi mağdur etmeden süreci başarıyla tamamladık. Tüm bu çalışmalarımızın misafirlerimiz tarafından takdir edilmesi nedeniyle de çok mutluyuz."

Setur olarak, bu zorlu dönemde çalışma yöntemlerinden ürün gamına kadar her alanda yenilikler yaptıklarını belirten Temeller; "Yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik alt yapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmak, sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Yeni alternatifleri hayata geçirirken, misafilerimize her zaman avantajlı fiyatlar ile ürünler sunmaya devam edeceğiz. Yurt içinde Erken Rezervasyon kampanyamız başta olmak üzere, sağlıklı, güvenli ve avantajlı seyahat önerilerimizi sürdüreceğiz. Turizm, bireysel- kurumsal otel ve uçak biletinden, MICE ve turlara kadar çok ayaklı ve büyük bir sektör. Biz Setur olarak tüm alanlarda kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. 2021 de aynı vizyon ve yaklaşımla yolumuza devam edeceğiz" dedi.