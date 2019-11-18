Setur'dan erken rezervasyon kampanyasında yüzde 50'ye varan indirim

Setur, 2020 yılı tatilini önceden planlayanlara yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarıyla tatil yapma olanağı sunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım 2019'da başlayacak olan erken rezervasyon kampanyası, yaz döneminde Türkiye'nin "en seçkin" tatil otellerinde sezon fiyatlarına göre yüzde 50'ye varan indirimle 2 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

Ekonomik otellerde yaklaşık 2 bin 500 TL, orta segment otellerde 5 bin TL ve lüks segment otellerde yaklaşık 10 bin TL'lik indirimden faydalanma fırsatı, erken rezervasyonu tercih edecek tüketicileri bekliyor. Yaklaşık yüzde 50'ye varan indirimlere ek olarak 2. çocuk indirimlerinden yararlanma şansı da Setur'la mümkün olacak.

"Ülkemizde tatil planları genellikle nisan-mayıs döneminde yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Türkiye'de tatil planlarının genellikle nisan-mayıs döneminde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Erken rezervasyon kampanyası, bu döneme oranla oldukça avantajlı fırsatlar sunuyor. Türkiye'de tüketiciler erken rezervasyon döneminde özellikle ultra her şey dahil (UHD) ve her şey dahil (HD) hizmeti veren ve aile konsepti ile balayı konsepti sunan otellere ilgi gösteriyor. Bölge olarak ise Bodrum, Belek ve Kemer öne çıkıyor. Erken rezervasyon ile ortalama 5 günlük tatil planlayan tüketiciler daha çok ailelerden oluşuyor. Aileler, erken rezervasyon sayesinde hem otelde hem de uçakta indirimli fiyatlardan yararlanıyor. En uygun fiyatları sunması nedeniyle giderek artan sayıda tüketici, tatilini önceden planlayarak erken rezervasyon yaptırmayı tercih ediyor."

Setur'un her yıl büyük ilgi gören erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi veriliyor. Garanti sayesinde erken rezervasyonu tercih eden Setur misafirlerinin iptal/iade gibi durumlarda herhangi bir mağduriyeti olmuyor.