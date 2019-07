Setur'dan Kurban Bayramı için tatil önerileri

Setur, Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek isteyenler için çeşitli rota önerilerinde bulunuyor.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı yaklaşırken tatilseverler Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün gibi sorulara yanıt arayarak Kurban Bayramı tatili planları yapmaya başlıyor.

Yarım gün tatil olan arife günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe, Kurban Bayramı'nın ilk günü de 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Hafta içi pazartesiden Çarşamba'ya 3 gün resmi izin olsa da sadece 2 gün idari izin kullanarak 9 günlük bir tatil programı yapmak mümkün oluyor. Dokuz günlük uzun bir tatil vadeden Kurban Bayramı'nı yurt dışında geçirmeyi düşünenler, bayram seyahati rotalarını belirlemeye başladı. "Bayram'da nereye gideyim?" diye düşünenler için Setur birbirinden çeşitli rota önerileri sunuyor.

Setur, Kurban Bayramı için Avrupa'nın çeşitli kentlerine düzenlediği turların yanı sıra üç farklı kruvaziyer seçeneğini de bayramda tatil fırsatı arayan müşterilerine sunuyor.

Berlin bu senenin gözde destinasyonu

Berlin, Avrupa turlarının başında bulunuyor. 13-16 Ağustos'ta Setur'un düzenlediği Berlin turunun ilk günü Tiergarten, Reichstag, Checkpoint Charlie, Brandenburg Kapısı, Postdamer Platz, Gemaldegalerie, Neue Nationalgalerie, Berlin Filarmoni Orkestrası, Unter den Linden, Alexanderplatz, Nikolaiviertel, Gendarmenmarkt, Karl Marx Allee gibi yerleri kapsayan panoramik şehir turuna ayrılıyor.

İkinci gün ise Prusya krallarının eski rezidansı Ekstra Potsdam Turu ve Kurfürstendamm alışveriş merkezini kapsıyor. üçüncü günde "Ekstra Dresden Turu"için 160 km'lik yolculuğun ardından panoramik şehir turu yapılabilir. Gece Berlin'e dönen misafirler dördüncü gün tanınan serbest zamanın ardından İstanbul'a geri dönecek.

Orta Avrupa turları her dönem popülerliğini koruyor

11-16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Orta Avrupa turunda ise Setur, Prag ve Viyana'yı kapsayan bir keşif sunuyor. İlk gün Prag'a varışın ardından yapılacak şehir turunda Hratcany Kalesi, Aziz Vitus Katedrali, Aziz Georgy Manastırı, küçük mahalle Mala Strana, Parlamento Binası ve IV. Karel ile eski şehir meydanı (Stare Mesto), Astronomik Saat, Eski Belediye Binası ve Tyn Kilisesini görmek mümkün olacak. İkinci gün Prag "Ekstra Karlovy Vary Turu"nda yan yana inşa edilmiş onlarca muhteşem sarayı, Atatürk'ün 1918 de kaldığı oteli, Dovorak'ın, Mozart'ın, Goethe'nin, Beethoven'ın ve Puşkin'in evlerini görme fırsatı sunuyor.

Üçüncü gün ekstra Prag "Ortaçağ Gecesi" ile devam ederken, dördüncü gün, Viyana'ya varışın ardından Viyana şehir turuna ayrılacak. Birleşmiş Milletler Binaları, Franz Kilisesi, Prater, Hundertwasser binasının ardından şehrin merkezi Ring çevresinde, Uygulamalı Sanatlar Muzesi, Hofburg Sarayı, Güzel Sanatlar Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi, Parlamento Binası, Belediye Sarayı, Viyana Üniversitesi, Burg Tiyatrosu, Votif Kilisesi ve Belvedere Sarayı görülecek yerler arasında bulunuyor. Beşinci gün isteyen misafirler "Ekstra Viyana Ormanları Turu"na katılacaklar. 6 gün ise Viyana'dan İstanbul'a dönüş ile sona erecek.

Napoli ve Amalfi Kıyıları turu

10-14 Ağustos tarihleri arasındaki Napoli ve Amalfi Kıyıları turunun ilk günü misafirlerin Napoli'ye yaklaşık 2 saatlik uçuşu ile geçiyor. Misafirler ikinci gün Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz'in en büyük kentlerinden biri iken Vesuvio Yanardağı'nın külleri altında kalmış Pompei ile Vesuvio Yanardağı'nın eteklerinde kurulu, napoliten şarkıların kaynağı, İtalyan pizzasının vatanı, tipik bir Akdeniz şehri olan Napoli'yi gezme şansını yakalayacak. Üçüncü gün ise tam gün Capri ve Sorrento turları misafirleri bekliyor olacak. Dördüncü gerçekleştirilecek Positano ve Amalfi turunda misafirler dünyanın en güzel sahil şeridi olarak bilinen bölgeyi görme şansını yakalayacak. Son gün ise İstanbul'a dönüşle geçecek.

Toskana turu

Setur'un bir başka önerisi de 11-15 Ağustos'taki Toskana Turu oluyor. İlk gün Bologna uçağıyla İtalya'ya varışın ardından Floransa'ya geçiş ve şehir turu ile başlıyor.

Tarihi binaları, sanat eserleri ve kültür kokan havasıyla Floransa'da yapılacak şehir gezisinde misafirler, şehri ikiye bölen Arno Nehri'ni, nehrin üzerinde yer alan pek çok köprüden en ünlüsü olan ve 14.yy'dan kalma kuyumcu dükkanlarının bulunduğu Ponte Vecchio'yu, Duomo Meydanı'nda bulunan 384 basamaklı Santa Maria del Fiore Katedrali'ni, Gotik döneme ait ihtişamlı Çan Kulesi'ni, Cennet Kapısı olarak adlandırılan Doğu Kapısı ile meşhur Vaftizhane'yi, erken Rönesans döneminde yapılmış olan ve Michelangelo, Machiavelli, Galileo gibi 274 kişinin mezarlarının yer aldığı Santa Groce Kilisesi'ni, Uffizi Sanat Galerisi'ni, Sinyorlar Meydanı'nı ve ortasında yer alan Neptün çeşmesi ile David heykelini, Rönesans ve Gotik döneme ait heykellerin bulunduğu, açık hava müzesini andıran avluyu panoramik olarak görme şansını yakalayacak.

İkinci gün dünyaca ünlü eğik Pisa Kulesi ile Unesco Dünya Koruma Mirası Listesi'nde bulunan "Güzel Kuleler" şehri San Gimignano turlarıyla tamamlanacak.

Üçüncü gün Toskana'nın içki endüstrisinde en tanınmış bölgesi olan Greve in Chianti Bölgesi ile yine Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Toskana'nın kalbindeki, toprak rengi labirent sokaklarıyla karmaşık, çapraşık, pitoresk ve büyüleyici Ortaçağ kenti Siena görülecek yerler arasında bulunuyor.

Dördüncü gün Montepulciano ve Montalcino turlarıyla geçerken, beşinci gün kahvaltının ardından Bologna'ya geçiş ile devam ediyor. Bologna şehir gezisinde Maggiore Meydanı, meydanda yer alan Saat Kulesi Palazzo di Accursio, 14. yy Adalet Sarayı Palazzo Podesta, dünyanın 5. büyük kilisesi olan Basilica di San Petronio, Garisenda ve Asinelli Kuleleri görülecek yerler arasında. Şehir turunun ardından İstanbul'a hareket ile büyülü İtalya macerası sona eriyor.

İtalya'nın büyüleyici adası Sicilya

12-16 Ağustos'taki Sicilya Turu, ilk gün Catania'ya hareket ve Catania Şehir Turu ile başlıyor. İkinci gün, milattan önce 8. ve 6. yüzyıllarda Fenikelilerin yerleşmesiyle başlayan ve Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Normanlar ve Fransızların da dönem dönem yaşadıkları, Yunanlıların liman anlamında 'Panormus' dedikleri ve uzun yıllar yaşayan topluluklara ait pek çok eserin bulunduğu Palermo şehri gezilecek. Üçüncü gün körfeze hakim kayalıkların üzerinde konumlanmış, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte olan, muhteşem bahçeleri, villaları, çiçeklerle süslü sokakları, küçük dükkanları, restaurant ve kahve terasları, eski sarayları, şehri plaja bağlayan finüküleri ile Sicilya'nın incisi Taormina ve "The Godfather" serisinin bazı sahne çekimlerinin yapıldığı Savoca şehirleri misafirleri bekliyor. Dördüncü gün UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Arşimet'in yaşadığı, Siracusa ve Barok izlerini taşıyan Noto gezilecek şehirler olacak. Beşinci gün İstanbul'a hareket ile son bulacak.

Bayramda 3 farklı gemi turu seçeneği

Setur'un Kurban Bayramı'na rastlayan tarihlerde üç farklı gemi turu bulunuyor. 10-17 Ağustos'ta Msc Meraviglia gemisi ile Norveç Fiyortları, 11-18 Ağustos'ta Msc Bellissima Gemisi ile Akdeniz turu ve 10-17 Ağustos arasında Msc Fantasia gemisi ile Akdeniz turu. Norveç Fiyortları turu İstanbul Hamburg uçuşunun ardından Kiel limanından Msc Meraviglia gemisine transfer ile başlıyor.

Gemi ikinci günü Danimarka'nın Kopenhag kentinde, üçüncü günü denizde geçirdikten sonra dördüncü gün Norveç'in Alesund kentine ulaşıyor. Beşinci gün Hellesylt/Geiranger, altıncı gün Flaam kıyılarında dolaşarak dönüş yolunda yedinci günü denizde geçiriyor ve son gün Kiel limanına geri dönüyor. Msc Bellissima ile yapılacak Akdeniz turu ise İtalya'nın Cenova kentinden başlıyor ve ardından Napoli, Messina, Malta'da Valletta, İspanya'da Barselona, Fransa'da Marsilya rotasını izleyerek Cenova'ya dönüyor, misafirler sekizinci günde İstanbul'a transfer oluyor.

Msc Fantasia gemisi ise yine Cenova limanından hareket ediyor ancak farklı bir rota ile Fransa'nın Marsilya limanı, İspanya'nın Palma de Mallorca limanı, İspanya'nın İbiza limanına uğrayarak Napoli ve Livorno rotası ile yine Cenova'ya dönüyor. İstanbul uçuşu gelişte olduğu gibi dönüşte de Milano havalimanından yapılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

