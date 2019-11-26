Setur dijital dönüşüm etkinlikleri düzenledi

Turizm şirketlerinden Setur'un, dijital dönüşüme verdiği önem doğrultusunda geçen yıl hayata geçirdiği Ar-Ge Merkezi, bünyesindeki üretim ve eğitim çalışmalarını iki etkinlikle kamuoyuna açtı.



Setur açıklamasına göre, dijital yatırımlarına devam eden Setur Ar-Ge Merkezi, bu çerçevede hem "Meet-up" hem de iki gün süren "Setur Travel Datathon 2019" etkinliklerini düzenledi.



Koç Holding'in, 2006 yılından bu yana farklı sosyal sorumluluk alanlarına özel çalışmalar ürettiği çatı projesi olan "Ülkem İçin"in bu yılki teması olan "Ülkem için Geleceği Tasarlıyorum" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu iki etkinlikle, hem teknolojideki yeni uygulamalar tanıtılırken, sektöre katkı sağlayacak yeni projelerin temelleri de oldu. "Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum" kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, "Geleceği şekillendirmek için mümkün olan herkesin teknoloji ile güçlenmesini nasıl sağlayabiliriz?" sorusuna cevap arıyor.



IT meraklıları aynı çatı altında toplandı

Açıklamaya göre, 23 Ekim'de organize edilen "Meet-up" buluşmasında, yazılım geliştirme uzmanlarına yönelik teknik sunumlar gerçekleştirildi. Bulut bilişim ve modern yazılım geliştirme temalı konuları ele alan "Meet-up" etkinliği, Setur'un Ümraniye'deki Genel Müdürlüğü'nde 50 kadar katılımcı tarafından ilgiyle izlendi.

İlgi alanları, bölgeleri, kariyerleri, zevkleri gibi kriterlerine göre insanları bir araya getiren organizasyonlara verilen genel bir isim olan "Meet-up" etkinliği, bu konulara ilgisi olanları bir araya getirerek tanışma ve sohbet etme fırsatı sağlayan bir platform oldu. Ayrıca, Setur Ar-Ge Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen yazılım üretimini de tanıtma fırsatı oluşturdu.



Katılımcılar bu buluşmada Microsoft Azure, GitHub ve Frontend teknolojilerine dair daha 1-2 aylık geçmişi olan yeni uygulamaları tanıma fırsatı buldu. Yoğun ilgi nedeniyle 50 kişilik kontenjan ilk günden doldu ve kayıt yaptıranlar etkinliğe katılma şansı elde etti. "Meet-up" buluşması için bulut bilişim ve modern yazılım temalarının seçilmesinde, bu konulara ilişkin genel yetkinliğin ve bilgi düzeyinin artırılması ve bu alana ilgisi olanların bilgi sahibi olması hedeflenmesi etkili oldu.



Setur Travel Datathon 2019



Setur Ar-Ge Merkezi'nin Microsoft ortaklığında gerçekleştirdiği Setur Travel Datathon 2019 etkinliğinde ise katılımcılar 9- 10 Kasım tarihlerinde Setur Genel Müdürlük binasında fark oluşturan seyahat fikirleri, akıllı turizm pazarlaması, akıllı tavsiye sistemleri ve müşteri odaklı makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri madenciliği, metin madenciliği, doğal dil işlemleme gibi yapay zeka (AI) uygulamalarının geliştirildiği etkinlikte bir araya geldiler. Toplamda 36 takıma ayrılan 100 kişinin başvurduğu yarışmada, seçilen 8 takımı oluşturan 29 yarışmacı, belirlenen konularda uygulamalar geliştirmek üzere kodlama yaptılar. Datathon sonunda müşteri segmentasyonu, öneri sistemleri, B2B segment için ürün önerisi, satış ve karlılık tahminleme gibi alanlarda yeni fikir ve analitik uygulamalar ürettiler.



Microsoft ve Setur'dan iş birimleri, üst yönetim ve teknik kadroyla birlikte akademisyenlerin yer aldığı jüri, değerlendirme sırasında verinin yorumlanması, kullanılan teknoloji ve algoritmayla birlikte, yazılımın başarısı, fikirlerdeki yaratıcılık, fikirlerin ürünleşebilmesi gibi kriterleri dikkate aldı. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda Seturify projesiyle KaVe Şekerli ekibi birinci, Gezgin projesiyle Runtime Terror ekibi ikinci, Boun RUA ekibi ise üçüncü olarak seçildi. KaVe Şekerli ekibinin "Seturify" projesi, acente ile oteller arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, otellerin müşterilerini tanımasını sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla geliştirilen, kişiselleştirilmiş otel yönetim sistemi olma özelliği taşıyor.