Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi

Setur'un "Ülkem için Geleceği Tasarlıyorum" etkinlikleri kapsamında düzenlediği buluşmaya, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ile teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Ar-Ge Merkezi'nin düzenlediği ikinci "Meet-up" etkinliğinde ise "yapay zeka" sunumları gerçekleştirildi.

Setur'un dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik ise ikinci "Meet-Up" buluşması oldu. Dijital yatırımlarına hız kesmeden devam eden Setur Ar-Ge Merkezi'nin ilkini Ekim ayı sonunda gerçekleştirdiği"Meet-up" buluşmalarının ikincisinde yapay zekaya yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci "Meet-up" buluşmasında, Setur, Microsoft, Xogo, Aygaz ve Rise Technology'den yetkililerin konuya ilişkin sunumları ilgi gördü.

Etkinliğe Damla Alkan, Erdal Şekerci, Sinem Seçgin, Yiğit Özaksüt, Emre Can Ergör ve Daron Yöndem konuşmacı olarak katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, Ragnarok Dijital Dönüşümün Son Durağı başlıklı bir konuşma yaptı ve iş dünyasının dijital çağdaki büyüme ve hayatta kalma savaşını, Tanrılar arası bir savaş olan Ragnarok'a benzetti.

Bu savaşta kazanan olmak için büyük bir savaşçı olmak gerektiğini belirten Zerey, rekabetin bugüne kadar hiç bu kadar sert olmadığını da kaydetti.

Günümüz insanının bireylerden ziyade nesnelere dönüştüğünü kaydeden Zerey, hiç olmadığı kadar bireysel davranan bu tüketicileri yakalamanın en önemli unsurunun yeniden insana dokunmak olduğunu belirtti.

Teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu ise TikTok Çağının Müşterisi başlıklı konuşmasında günümüzde tüketimin ihtiyaç ile bağlantısının koptuğunu, israfın bu çağın geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Satışın ve satış yapılan yerlerin birer tecrübe merkezi haline gelmesi gerektiğini kaydeden Kuzuloğlu, tüketiciye ürünü değil, o ürünü neden alması gerektiğini anlatmak gerektiğini belirtti.