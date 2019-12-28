Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi - Son Dakika Ekonomi

Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi

6 saat önce

Setur'un "Ülkem için Geleceği Tasarlıyorum" etkinlikleri kapsamında düzenlediği buluşmaya, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ile teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi, System.String[]

Setur'un "Ülkem için Geleceği Tasarlıyorum" etkinlikleri kapsamında düzenlediği buluşmaya, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ile teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Ar-Ge Merkezi'nin düzenlediği ikinci "Meet-up" etkinliğinde ise "yapay zeka" sunumları gerçekleştirildi.

Setur'un dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği bir diğer etkinlik ise ikinci "Meet-Up" buluşması oldu. Dijital yatırımlarına hız kesmeden devam eden Setur Ar-Ge Merkezi'nin ilkini Ekim ayı sonunda gerçekleştirdiği"Meet-up" buluşmalarının ikincisinde yapay zekaya yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci "Meet-up" buluşmasında, Setur, Microsoft, Xogo, Aygaz ve Rise Technology'den yetkililerin konuya ilişkin sunumları ilgi gördü.

Etkinliğe Damla Alkan, Erdal Şekerci, Sinem Seçgin, Yiğit Özaksüt, Emre Can Ergör ve Daron Yöndem konuşmacı olarak katıldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, Ragnarok Dijital Dönüşümün Son Durağı başlıklı bir konuşma yaptı ve iş dünyasının dijital çağdaki büyüme ve hayatta kalma savaşını, Tanrılar arası bir savaş olan Ragnarok'a benzetti.

Bu savaşta kazanan olmak için büyük bir savaşçı olmak gerektiğini belirten Zerey, rekabetin bugüne kadar hiç bu kadar sert olmadığını da kaydetti.

Günümüz insanının bireylerden ziyade nesnelere dönüştüğünü kaydeden Zerey, hiç olmadığı kadar bireysel davranan bu tüketicileri yakalamanın en önemli unsurunun yeniden insana dokunmak olduğunu belirtti.

Teknoloji ve bilim yazarı Serdar Kuzuloğlu ise TikTok Çağının Müşterisi başlıklı konuşmasında günümüzde tüketimin ihtiyaç ile bağlantısının koptuğunu, israfın bu çağın geçim kaynağı olduğunu kaydetti. Satışın ve satış yapılan yerlerin birer tecrübe merkezi haline gelmesi gerektiğini kaydeden Kuzuloğlu, tüketiciye ürünü değil, o ürünü neden alması gerektiğini anlatmak gerektiğini belirtti.

Dijital Dönüşüm, Hepsiburada, Setur, Up, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler
Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek

Son Dakika Haberleri
17:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor - Son Dakika Ekonomi
17:07 Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler - Son Dakika Ekonomi
16:40 Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Ekonomi
16:29 Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum - Son Dakika Ekonomi
16:03 GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den yerli otomobil değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 17:41:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]