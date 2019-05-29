Son Dakika Haberleri: Setur Duty Free yeni hizmetler sunmaya devam ediyor
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Setur Duty Free yeni hizmetler sunmaya devam ediyor

1 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alan Setur Duty Free mağazaları, yurt dışına giden yolcularına yeni ürün seçenekleri ve son dakika fırsatları sunuyor.

Setur Duty Free yeni hizmetler sunmaya devam ediyor, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer alan Setur Duty Free mağazaları, yurt dışına giden yolcularına yeni ürün seçenekleri ve son dakika fırsatları sunuyor.
Setur açıklamasına göre, Türkiye'nin en yaygın gümrüksüz satış mağazaları zinciri olan Setur Duty Free, avantajlı fiyatlarının yanı sıra yenilikler ve iş birlikleriyle müşterilerine farklı fırsatlar sunmayı sürdürüyor.
Setur Duty Free'nin gerçekleştirdiği yeni iş birliği çerçevesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı içinde giden yolcu katında yer alan Brandin mağazası içinde ayrılan özel bir alanda Tommy Hilfiger ürünleri satışa sunulmaya başlandı.
Yeni açılan Tommy Hilfiger Corner'da markanın seyahat serisinden seçme erkek giyim ve aksesuar ürünleri sergilenerek avantajlı fiyatlarla satılıyor.
Uçağa binmeden önce son dakika fırsatları

Setur Duty Free'nin bir yeni hizmeti de giden yolcu katında yer alan Last Minute (Son Dakika) mağazası oldu.
Ana mağazaya ek olarak çıkış kapılarına yakın olarak konumlandırılan bu yeni mağazada, Setur Duty Free'nin yoğun ilgi gören gıda, parfüm ve diğer kategorilerden ürünlerini, avantajlı fiyatlarla bulmak mümkün olacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:50 Kaynak: AA
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