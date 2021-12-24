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Setur, "en yüksek müşteri memnuniyeti" sağlayan turizm şirketi oldu - Son Dakika

Setur, "en yüksek müşteri memnuniyeti" sağlayan turizm şirketi oldu

24.12.2021 10:54
Setur, "en yüksek müşteri memnuniyeti" sağlayan turizm şirketi oldu

Setur, SIA Insight ile her yıl gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti araştırmasında, 86,0'lık değer ile ikinci kez müşteri memnuniyeti en yüksek olan turizm şirketi unvanını aldı.

Setur, SIA Insight ile her yıl gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti araştırmasında, 86,0'lık değer ile ikinci kez müşteri memnuniyeti en yüksek olan turizm şirketi unvanını aldı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, SIA Insight tarafından yapılan turizmde müşteri memnuniyeti araştırmasında Setur, geçen yılın ardından 2021 yılında da en yüksek memnuniyeti sağlayan şirket oldu.

Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, sektör için zorlu geçen 2021 yılı için yapılan değerlendirmede, 79,7 olarak belirlenen sektör endeks değerinin çok üzerinde olan 86,0'lık değere ulaştı. Bu değer ile Setur, geçen yıl elde ettiği 84,05'lik değerin de üzerine çıkmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, ikinci kez elde edilen bu başarıdan ve müşteri memnuniyeti değerini bu yıl yükseltmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Setur olarak, son iki yıldır salgının oluşturduğu olağandışı koşullarda operasyonlarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin güvenliği için tüm önlemleri alıyoruz. Misafirlerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek memnuniyetlerini sağlamak üzere her zaman olduğu gibi salgın döneminde de tüm departmanlarımızla hem misafirlerimizin hem de sektör paydaşlarımızın sağlığını gözeterek geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya özen gösteriyoruz. Misafirlerimizi yurt içinde 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz. Ayrıca, iptal ve değişiklik isteyen tüm misafirlerimize gerekli desteği vererek seyahatin başlamasından 72 saat öncesine kadar para iade güvencesi veriyoruz. Salgın döneminde zorunlu olarak yapılan iptal ve iadelerde misafirimizi mağdur etmeden süreci başarıyla tamamladık. Tüm bu çalışmalarımızın misafirlerimiz tarafından takdir edilmesi nedeniyle de çok mutluyuz."

Setur olarak, bu zorlu dönemde yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdiklerini aktaran Temeller, "Önümüzdeki dönemde de teknolojik alt yapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmak, sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Yurt içinde Erken Rezervasyon kampanyamız başta olmak üzere, sağlıklı, güvenli ve avantajlı seyahat önerilerimizi sürdüreceğiz. Biz Setur olarak kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. 2022'de ve daha ileri ki yıllarda da aynı vizyon ve yaklaşımla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, müşteri memnuniyetinde sektör birinciliği, bağımsız araştırma şirketi SIA Insight'ın Temmuz-Kasım 2021 döneminde 1.677 katılımcı ile, kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak 11 turizm acentesi üzerinden değerlendirilen müşteri memnuniyet araştırmasının toplam memnuniyet endeksi sonucuna göre belirleniyor.

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Araştırma, Türkiye, Turizm, Setur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Setur, "en yüksek müşteri memnuniyeti" sağlayan turizm şirketi oldu - Son Dakika
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