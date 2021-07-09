Setur, Maldivler turu düzenliyor - Son Dakika

Setur, dünyanın en güzel kumsallarından birinde deniz ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için Maldivler Turu düzenliyor.

Setur açıklamasına göre, 18-25 Temmuz'da düzenlenecek 8 günlük tur, İstanbul'dan Maldivler'e gerçekleştirilecek aktarmalı uçuş ile başlayacak ve yapılacak kısa bir sürat teknesi yolculuğunun ardından misafirler otellerine yerleşecek.

Gezi boyunca aynı otelde kalınacak ve isteyen misafirler otel tarafından farklı günlerde ekstra olarak düzenlenen Island Hopping turu, (adalar turu) "şnorkel" turu, güneş batışı tekne turu gibi etkinliklere de katılabilecek. Kahvaltı ve akşam yemekleri ise otelde alınacak.

Açıklamaya göre, Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler, mercanların öldükten sonra üst üste birikmesi ile oluşmuş bir adalar dizisi. Beyaz kumu, turkuaz denizi ve tropikal iklimiyle Maldivler, 1.200 adadan oluşuyor ve dünyanın en çok tercih edilen tatil destinasyonları arasında yer alıyor. Üzerinde yaşam olan 281 adanın yerel halkın yaşamadığı 86 tanesi otel ada olarak her yıl dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor.

Vize zorunluluğu olmayan Maldivler'in en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer almasının nedenleri sakinliği ve eğlenceyi bir arada sunarken aynı zamanda romantik ve huzurlu olması olarak gösteriliyor.

Seyahatseverler için en gözde aktivite ise Maldivler'in berrak sularında dalış yapmak öne çıkıyor.

Maldivler Turu için misafirlerin varıştan en fazla 96 saat önce PCR testi yaptırmaları ve ülkeye girişte İngilizce negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunu belgelemeleri gerekiyor.

Öte yandan, bağımsız araştırma şirketi SIA Insight'ın Temmuz-Kasım 2020 döneminde 1.573 katılımcı ile, kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak 10 turizm acentesi üzerinden değerlendirilen müşteri memnuniyet araştırmasının toplam memnuniyet endeksi sonucuna göre Setur, müşteri memnuniyetinde turizm sektörü birincisi olmuştu.