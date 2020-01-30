Setur Marinaları, denizseverleri CNR Avrasya Boat Show'daki standına bekliyor - Son Dakika

Zincir marina işletmesi Setur Marinaları, CNR Avrasya Boat Show'da katılımcı ve ziyaretçilere özel hazırladığı fırsatları ve müşterilerine çok özel ayrıcalıklar sunduğu zincir marina uygulamalarını anlatacak.



Setur Marinaları açıklamasına göre, şirket, dünyanın en büyük iki tekne ve yat fuarından biri olan CNR Avrasya Boat Show'a katılacak.

22 Şubat-1 Mart'ta 15'incisi düzenlenecek, dünya denizcilik sektörünün önde gelen isimleriyle binlerce ziyaretçiyi buluşturacak fuarda, Setur Marinaları katılımcı ve ziyaretçilere özel hazırladığı fırsatları ve müşterilerine özel ayrıcalıklar sunduğu zincir marina uygulamalarını anlatacak.



Setur Marinaları, ziyaretçileri, CNR Expo Yeşilköy Hall 3'teki B08 standına bekliyor. Ayrıca, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran Setur Marinas uygulamasının detayları ile www.seturmarinas.com internet sitesinin bilgiye erişimi kolaylaştıran özellikleri de Setur Marinaları'nın fuardaki standında anlatılacak.



Bir Setur marinası ile yapılan yıllık sözleşme diğer Setur marinalarının kapısını aralıyor



Açıklamaya göre, zincir marina uygulamaları Setur Marinaları'nı Türkiye ve dünyadaki pek çok marinadan farklılaştıran önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Setur Marinaları müşterileri, herhangi bir Setur marinası ile yıllık sözleşme yaptığında diğer batı kıyılarının kuzeyinden güneyine 9 Setur marinasında 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyor. 30'ar günlük bu hak her bir marinada ayrı ayrı geçerli olurken, 30 günün üzerindeki konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı veriliyor. Yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda ücret ödedikleri günler sözleşmelerine ilave ediliyor.



Yıllandıkça indirim oranı artıyor



Açıklamaya öre, tekne sahiplerine uzun yıllar Setur Marinaları'nda olmak da avantaj sağlıyor. Birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahiplerinde yüzde 25'e ulaşıyor. Bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan teknenin diğer bir Setur Marinası'nda karaya çıkma ihtiyacı oluşması durumunda, denizde ve karada ücretsiz konaklama ile birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı sunuluyor. Setur Marinaları tüm tekneleri karaya çekme konusunda iddialı, ortak lift kampanyası kapsamında bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan ve sözleşmeli marinasında karaya alınamayan teknelere, başka bir Setur Marinası'nda ücretsiz çekme-atma ve karada konaklama ve hizmeti sağlıyor. Satılık tekneler için en konforlu marina olan Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme&atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası'na devretme hakkı ve 30 güne kadar yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sunuyor.



Yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası'nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz ilave süre kazanıyor. Sıfır tekne alan yatçılara, yıllık bağlama sözleşmelerine ilk yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 5 indirimle birlikte, ilk çekme-atma ve 1 ay kara park hizmetinden ücretsiz faydalanma olanağı veriliyor. Ayrıca yatçılar, kişiye özel takvimle dilediği 2 veya 3 Setur marinasında avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme yapabiliyorlar.