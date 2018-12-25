Son Dakika Haberleri: Setur Marinas'tan Yeni Kampanya

Setur Marinas'tan Yeni Kampanya

1 saat önce

Türkiye'nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinas, yat sahiplerine Yalova ve Kalamış marinalarını kapsayan yeni bir teklif sunuyor.

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Türkiye'nin lider zincir marina işletmesi Setur Marinas, yat sahiplerine Yalova ve Kalamış marinalarını kapsayan yeni bir teklif sunuyor.

Setur Marinas'tan yapılan açıklamaya göre, kışı Yalova'da, yazı Kalamış Marina'da geçirme olanağı sunan Setur Marinas'ın yeni kampanyası, 1 Ocak 2019 ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Yalova Marina'da yıllık bağlama sözleşmesine 6 ay bedelsiz ya da yüzde 25 indirimle bağlama avantajı sunuyor.

Ayrıca, Setur Kalamış Marina'da 3 ay ücretsiz bağlama ve takip eden 2 aya kadar da yüzde 50 indirim fırsatı sağlıyor.

Gezerken kazanma fırsatı sağlayan Setur Marinas, diğer Setur marinalarında ücretsiz kalma, uzatmalarda yüzde 50 indirimli ödeme imkanı verirken, yüzde 50 ödenen süre Yalova Marina'da yeni yıllık bağlama sözleşmesine de ücretsiz ilave ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:37 Kaynak: AA

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