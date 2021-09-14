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Setur'un başarısı uluslararası ödüllerle tescillendi - Son Dakika

Setur'un başarısı uluslararası ödüllerle tescillendi

14.09.2021 12:37
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Setur, The Stevie Awards ve Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde toplam 7 ödül kazandı.

Setur, The Stevie Awards ve Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde toplam 7 ödül kazandı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur İnsan Kaynakları ekibi, çalışan deneyimin odağına alan insan kaynakları uygulamaları ile International Business Awards (IBA) kapsamında "Human Resources Department of the Year" (Yılın İnsan Kaynakları Departmanı) kategorisinde gümüş ödüle ve kendini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı, yenilikçi ve kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapmak isteyen genç yetenekler için tasarladıkları "Benim Rotam Setur" staj programı ile 2021 Stevie Awards for Great Employers kapsamında "Best Talent Acquisition Process" (En İyi Yetenek Kazanımı Süreci) kategorisinde de bronz ödüle layık bulundu.

Seturmice ise 2020 yılında gerçekleştirdiği etkinlikler arasında yer alan, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'in global lansmanıyla, The Stevie Awards'ta "Etkinlikler & Webcasts" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Digital olarak gerçekleştirilen ve dünyada genişletilmiş gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı ilk forum olma özelliği taşıyan Ortak Paylaşım Platformu 2020 ile de The Stevie Awards'ta "Association Meeting" (Ortaklı Etkinlik) kategorisinde bronz ödül kazandı.

Setur 2020 yılının salgın koşullarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla yurt dışından ödüller almayı 2021 Brandon Hall Group'un gerçekleştirdiği Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde sürdürdü. Yöneticilerin insan kaynağı yönetimi konusunda geliştirilmesi için hayata geçirilen" HR Boot Camp" yönetici gelişim programıyla Setur "Best Use of Performance Support" (En İyi Performans Desteği) kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Kendini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı, yenilikçi ve kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapmak isteyen genç yetenekler için tasarlanan "Benim Rotam Setur" programı ile de "Best Unique or Innovative Talent Management Program" (En İyi Özgün/İnovatif Yetenek Yönetimi Programı) ve "Best Advance Talent Acquisition Process" (En Gelişmiş Yetenek Edinme Süreci) kategorilerinde 2 gümüş ödül aldı. İnsan Kaynakları alanındaki başarıların ödüllendirildiği küresel ödül programında başvurular, uzmanlardan oluşan bağımsız, uluslararası bir jüri tarafından; ihtiyaca uygunluk, programın tasarımı, işlevsellik, yenilik ve genel olarak ölçülebilir faydalar gibi kriterler altında değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, The Stevie Awards ve Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri gibi uluslararası prestijli ödüller kazanmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Pandeminin tüm etkilerinin derinden hissedildiği bir dönemde tüm çalışmalarımızla böylesine değerli ödülleri kazanmak bizler için gurur verici ve önümüzdeki dönemler için de çok önemli bir motivasyon. Tüm ekipleri kutluyor ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve dünya çapında kurumlar, kişiler, STK'lar küçük ve büyük tüm şirketlerin başvurularına açık olan The International Business Awards'a bu yıl 63 ülkeden 3700 başvuru yapıldı. IBA Stevie Awards'ta altın, bronz ve gümüş derecelerinde verilen ödüller bu yıl devam eden pandemi koşulları nedeniyle 8 Aralık'ta sanal olarak düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Dünyanın en iyi şirketlerini, İK ekiplerini ve profesyonellerini, İK başarılarını, yeni ürünleri ve hizmetleri ve harika işyerleri yaratmaya ve yönlendirmeye yardımcı olan tedarikçileri ödüllendiren The Stevie Awards for Great Employers'a ise bu yıl dünyanın farklı ülkelerinde 900'den fazla başvuru yapıldı. Pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle 17 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek törende ödüller sahiplerini bulacak.

Brandon Hall The Excellence Awards - Excellence in Human Capital Management Programı, dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı ve ölçülebilir sonuçlar elde eden uygulamaları başarıyla hayata geçen en iyi kuruluşları ödüllendiren bir program. Her yıl Amerika'da düzenlenen bir törenle ödüller sahipleri ile buluşurken, devam eden pandemi nedeniyle etkinliğin bu yıl da sanal olarak düzenlenmesi bekleniyor.

geri dönüşüm, Pandemi, Setur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Setur'un başarısı uluslararası ödüllerle tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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