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Setur'un "Kars Çıldır Erzurum Turu" ile tarihe yolculuk - Son Dakika

Setur'un "Kars Çıldır Erzurum Turu" ile tarihe yolculuk

15.12.2021 12:28
Setur'un "Kars Çıldır Erzurum Turu" ile tarihe yolculuk

Setur, ocak ve şubat aylarında yapılacak 3 günlük Kars, Çıldır, Erzurum turlarıyla Erzurum, Sarıkamış, Kars, Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Kars Sokakları, Ani Antik Kenti'ni kapsayan bir seyahat fırsatı sunuyor.

Setur, ocak ve şubat aylarında yapılacak 3 günlük Kars, Çıldır, Erzurum turlarıyla Erzurum, Sarıkamış, Kars, Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Kars Sokakları, Ani Antik Kenti'ni kapsayan bir seyahat fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak ve şubat aylarında tekrarlanacak olan 3 günlük tura katılan misafirler, 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında yapılmış olan Çifte Minareli Medrese, Sarıkamış Şehitleri Anıtı ve Ani Harabeleri gibi tarihi yapıları da gezme ve görme fırsatı bulacak.

Misafirler ayrıca, Türkiye'nin yüksek rakımda bulunan tatlı su göllerinin en etkileyicilerinden birisi olan ve kış mevsiminde tamamıyla buz tutan Çıldır Gölü'nde kızakla gezerek "beyaz güzelliğin" büyüleyici ortamını butik tatil ile deneyimleyebilecek.

Tur, Kars ziyareti ile başlayacak ve misafirler ilk gün Kars Müzesi'ni gezme, Ardahan, Çıldır Gölü'nde öğle yemeği ve ardından atlı kızak keyfi yapma, meşhur Kars gravyeri ve kaşarını tatma fırsatı bulacak.

İkinci gün, Kars merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edilen, Kars denildiğinde ilk akla gelen lokasyonlardan olan Ani Ören Yeri ziyareti ile başlayacak. Kent surları, Ani Katedrali, Tigran Honents Kilisesi ve Türklerin bölgeyi fethinden sonra yapılan ve dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisi olan Manucehr Cami gezilecek. Misafirler, daha sonra kentin Ermenistan'ın başkenti olduğu dönemlerde çarşı olarak kullanılan caddesinde yürüyerek bir Ateşgede tapınağının izlerini arayacak. Gün boyunca 12 Havariler Kilisesi, Kars Kalesi, Namık Kemal Evi ve Taş Köprü'ye yapılacak ziyaretlerden sonra otelde alınacak akşam yemeğinin ardından Kafkas halk dans gösterisi izlenecek.

Üçüncü gün, ilk ziyaret Sarıkamış Şehitleri Anıtı olacak ve sonra Sarıkamış Kayak Merkezi'ne geçilecek. Verilen serbest zamanda dileyenler telesiyej ile 1. zirveye doğru çıkarak sıcak içecekler eşliğinde doğanın tadını çıkarabilecek. Öğle saatlerinde geçilecek Erzurum'da ilk durak meşhur Cağ Kebabı olacaktır. Öğleden sonra Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami ziyaret edilecek. Seyahat, meşhur oltu taşından yapılma eserlerin satıldığı Taş Han ziyaretinin ardından İstanbul'a dönüş ile sona erecek.

Çıldır Gölü, Erzurum, Setur, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Setur'un 'Kars Çıldır Erzurum Turu' ile tarihe yolculuk - Son Dakika


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