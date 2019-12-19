Setur, "Uzakrota Travel Summit"e katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Setur, 'Uzakrota Travel Summit'e katıldı - Son Dakika Ekonomi

Setur, "Uzakrota Travel Summit"e katıldı

6 saat önce

Setur, Türkiye'nin en etkili turizm buluşmalarından biri olan "Uzakrota Travel Summit 2019"a katıldı.

Setur,

Setur, Türkiye'nin en etkili turizm buluşmalarından biri olan "Uzakrota Travel Summit 2019"a katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller'in, "Turizmde Trend Ne Demek? Trend Denilince Akla Ne Gelir?" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldığı "Uzakrota Travel Summit", İstanbul'da düzenlendi.

"Uzakrota Travel Summit 2019", bu yıl 150 üst düzey konuşmacıya, 500'den fazla markaya, 100'den fazla stant katılımcısına ev sahipliği yaptı ve Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acenteleri, turizm teknoloji firmaları, oteller, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajanslar ile blogger'ları bir araya getirdi.

Etkinlikte bu yıl ödül töreni de düzenlendi. Törende Setur, "Uzakrota Özel Ödülü"ne değer görüldü ve ödülü Setur adına Bireysel Offline Satış Kanalları Müdürü Andaç Erarabacı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Setur olarak trendleri belirleyen bir marka olduklarını ve bunun temelinde sürdürülebilir ve kalıcı işler yapmanın yattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her trend iyi değil. Bir trend gelecek nesillere, üretime ve ekonomiye fayda sağlamıyorsa kalıcı olamaz. Ayrıca, sürdürülebilir olmayan hiçbir şey kalıcı değildir. Trendleri sosyal sorumluluk amacıyla kullanabilmek çok kıymetli. Bir başka önemli nokta da özellikle gençler için trendlerin değil, kalitenin peşinden koşmak olmalı."

Türkiye, Setur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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