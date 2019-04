Seturselect'ten Balayı Konsepti Önerisi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'da balayına çıkmayı planlayan çiftlere farklı zevklere göre farklı rota trendleri 4 ana konsept altında toplandı. Gurme, macera, romantik ve cruise konseptindeki balayı tercihleri birbirinden cazip seçeneklerle sunuluyor.



Gurmeler için balayı seçenekleri



Balayında lezzet dolu bir seyahat isteyenlere SeturSelect, güzel sanatları, her köşesine orta çağ sinmiş mimarisi, olağanüstü coğrafyası ve enfes yemekleriyle öne çıkan İtalya'nın Toskana bölgesini öneriyor. Toskana, üzüm bağlarında keyifle dolaşmak ve çevre köylerdeki lezzetleri de tatmak isteyenler tarafından özellikle bahar ve yaz aylarında tercih ediliyor.UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren mimarisi ve doğal güzellikleriyle güneybatı Fransa'nın cazibe merkezi haline gelen Bordeaux ise bir diğer alternatif olarak yer alıyor. Bölge gurme restoranları ve üzüm bağları ile meşhur, ayrıca istiridye çiftliklerinin de ziyaret edilmesi öneriliyor.



Kişiye özel deneyim ve macera seyahati öncüsü SeturSelect'in gurme balayı için sunduğu bir diğer seçenek ise orta çağ masallarının geçtiği yerlerden birisi izlenimi veren Fransa'nın Alsas bölgesi. Alsas sokakları, evleri ve çiçekleri ile büyük bir görsel şölen sunarken, yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan bağlarında yetişen beyaz üzümleriyle ve 170 kilometre uzunluğundaki bağ yolu ile ünlü. Sadeliği ve yoğunluğu nedeniyle uzmanların "köylü türü" olarak adlandırdığı mutfağı ile Portekiz, gurme balayı seçenekleri arasında ayrı bir yere sahip bulunuyor. Özellikle etleri ve balıkları ile öne çıkan Portekiz mutfağı, yerel şeflerin egzotik dokunuşları ile başka hiçbir yerde bulunmayan lezzetler sunuyor.



Maceraseverler için balayı rotaları



Balayında macera yaşamak isteyenler için SeturSelect pek çok seçenek sunuyor. Afrika'nın dünyaya açılan kapısı Kenya aynı zamanda kıtanın en güvenli ülkelerinden biri konumunda bulunuyor. Akla ilk olarak safari turları ile gelen ülkenin derin denizlerinde scuba dalışları düzenleniyor ve Masai Mara bölgesinde balon safarisi yapılıyor.



Balayında macera yaşamayı ve Afrika'da büyük göçü izlemek isteyen çiftler safari kamplarına da katılabiliyor. Dünyadaki safarinin de başkenti konumunda olan Tanzanya'nın Kilimanjaro bölgesi, özellikle tırmanma sporlarına meraklı maceraperestlerin de odağında yer alıyor. Yaklaşık 6 bin metrelik yüksekliği ile zorlu bir mücadele alanı sunan Kilimanjaro Dağı, balayı için farklı bir rota sunuyor. Balayı zaten unutulmazdır ama balayında güney yarım kürenin buzullarla kaplı kıtası Antarktika'da kıtanın yerlisi penguenlerle birlikte olmak gerçekten de unutulmaz bir macera oluyor. Yeryüzünde üzerinde hiçbir ülkenin olmadığı tek kıta olan ve yüzde 98'i buz tabakası ile kaplı yüzeyinde birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan Antarktika SeturSelect'in bir başka balayı rotası olarak maceraperestleri bekliyor.



Romantikler tropik adalara



"Balayı romantik olmalıdır" diye düşünenler için SeturSelect tropik adaları öneriyor. Hint Okyanusu'nun bin 192 adadan oluşan devleti Maldivler, adeta özel olarak kurulmuş hissi veren ada-otelleri ve Hint mutfağı etkisindeki lezzetleriyle en popüler rotalardan biri konumunda bulunuyor.



Tayland'ın doğu sahilinde "cennet adası" olarak anılan Koh Samui, kumlu sahilleri, mercan resifleri, Hindistan cevizi ağaçları ve keşfedilmeyi bekleyen bakir koyları ile olağanüstü bir balayı rotası. Tayland'ın meşhur gece hayatının hüküm sürdüğü bu ada eğlence yaşamıyla da öne çıkıyor.



Hint Okyanusu'unda yer alan bir diğer adalar ülkesi Seyşeller, tabiatını koruma ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile fark yaratan bir bölge. Daha az fakat daha seçkin bir kitleyi ağırlayan otelleri, deniz ürünleri ağırlıklı leziz restoranları ve popüler gece kulüpleri ile tercih ediliyor.Afrika'dan dışındaki bir seçenek ise Hint Okyanusu'nun güneybatısında volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş ada/ülke Mauritius.



Deniz tutkunları için balayında cruise rotaları



Balayında her gün başka bir limanda uyanarak bambaşka limanları keşfetmek isteyenler ise SeturSelect'in cruise rotalarından birini seçebiliyor. Antarktika da dahil olmak üzere 6 kıtada 300'ü aşkın limana sefer yapan Regent Seven Seas, 6 yıldızlı gemileri ile lüks bir yolculuk vadediyor. Romantizm ve heyecanın birleştiği ultra lüks seyahatler gerçekleştiren Silversea, daha az yolcu, daha çok serbest alan ve özel servis konseptiyle tasarlandı. Eğlenceleri, spor alanları ve spa merkezi ile birçok kez ödül kazanan geminin okyanus manzaralı suitleri de balayı için ideal seçenekler arasında yer alıyor.



Limitli yolcu sayısı, konforlu kabinleri ve olağanüstü dekorasyonu ile yolcularına unutulmaz bir seyahat vadeden Compagnie du Ponant gemileri İtalyan ve Fransız mimarisi karışımı harikulade atmosferiyle adeta özel yat havası veriyor. Destinasyon öncelikli gezi programlarının öncülüğünü yapan Oceania Cruises, sağladığı lüks otel konforu, usta şeflerin mutfağından çıkan geniş menü seçenekleri, yüzme havuzları ve özel mahzeniyle "denizlerdeki tatil kulübü" olarak da adlandırılıyor ve balayı için ideal bir seçenek sunuyor. Setur'un kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 2019 yılının balayı trendlerini yukarıdaki dört ana konsept altında topladı.

