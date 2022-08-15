Güney Kore'de Rahatlatıcı Kadınlar İçin Anma Töreni Yapıldı

SEUL, 15 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen bir protesto sırasında "rahatlatıcı kadınların" resimlerinin ve ifadelerinin bulunduğu pankartları taşıyan insanlar, 14 Ağustos 2022. "Rahatlatıcı kadınlar", 2. Dünya Savaşı sırasında Japon birlikleri tarafından seks köleliğine zorlanan kurbanları tanımlıyor. 14 Ağustos, 11. Rahatlatıcı Kadınlar için Asya İttifakı Konferansı tarafından "Rahatlatıcı Kadınlar" için 2012'de Uluslararası Anma Günü olarak belirlendi. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)