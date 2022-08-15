Güney Kore'de Rahatlatıcı Kadınlar İçin Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de Rahatlatıcı Kadınlar İçin Anma Töreni Yapıldı

15.08.2022 17:06
Güney Kore'de Rahatlatıcı Kadınlar İçin Anma Töreni Yapıldı

SEUL, 15 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen bir protesto sırasında "rahatlatıcı kadınların" resimlerinin ve ifadelerinin bulunduğu pankartları taşıyan insanlar, 14 Ağustos 2022. "Rahatlatıcı kadınlar", 2.

SEUL, 15 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen bir protesto sırasında "rahatlatıcı kadınların" resimlerinin ve ifadelerinin bulunduğu pankartları taşıyan insanlar, 14 Ağustos 2022. "Rahatlatıcı kadınlar", 2. Dünya Savaşı sırasında Japon birlikleri tarafından seks köleliğine zorlanan kurbanları tanımlıyor. 14 Ağustos, 11. Rahatlatıcı Kadınlar için Asya İttifakı Konferansı tarafından "Rahatlatıcı Kadınlar" için 2012'de Uluslararası Anma Günü olarak belirlendi. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Japon, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Rahatlatıcı Kadınlar İçin Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Güney Kore'de Rahatlatıcı Kadınlar İçin Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika
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