Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret - Son Dakika
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret

18.09.2022 12:16
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret

SEUL, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ve Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptıkları toplantının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında görülüyor, 16 Eylül 2022.

SEUL, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ve Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptıkları toplantının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında görülüyor, 16 Eylül 2022. Li, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo'nun davetlisi olarak Perşembe günü Güney Kore'ye resmi bir iyi niyet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret Cumartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret - Son Dakika
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