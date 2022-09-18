Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret

SEUL, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ve Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptıkları toplantının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında görülüyor, 16 Eylül 2022. Li, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo'nun davetlisi olarak Perşembe günü Güney Kore'ye resmi bir iyi niyet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret Cumartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
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