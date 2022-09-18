SEUL, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ve Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo, Güney Kore'nin başkenti Seul 'de yaptıkları toplantının ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında görülüyor, 16 Eylül 2022. Li, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo'nun davetlisi olarak Perşembe günü Güney Kore'ye resmi bir iyi niyet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret Cumartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Meclis Başkanı, Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı'ndan Güney Kore'ye Ziyaret - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.