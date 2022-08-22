Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatlarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatlarına Başladı

22.08.2022 11:10
Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatlarına Başladı

SEUL, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore ve ABD Pazartesi günü geçtiğimiz yıllarda askıya alınan, büyük ölçekli kara manevraları içeren yıllık askeri tatbikatlarına başladı.

SEUL, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore ve ABD Pazartesi günü geçtiğimiz yıllarda askıya alınan, büyük ölçekli kara manevraları içeren yıllık askeri tatbikatlarına başladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kara manevralarını içeren ve yaz döneminde gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) adlı askeri tatbikat 1 Eylül'e kadar sürecek. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yıllık olarak düzenlenen UFS tatbikatının doğası itibarıyla savunmaya yönelik olduğunu söylerken Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ise tatbikatı kuzeye doğru başlatılacak bir işgalin provası diye niteleyerek kınadı. UFS tatbikatı, önceki Güney Kore hükümetinin Kuzey Kore ile barış girişimi kapsamında önceki yıllarda askıya aldığı büyük ölçekli kara manevralarını içerecek. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kara manevralarının, tüm operasyonel kabiliyetin değerlendirilmesi yoluyla savaş zamanı operasyonel kontrolün geçişine yönelik istikrarlı bir hamle durumu sağlamayı amaçladığını kaydetti. Güney Kore ve ABD, Güney Kore birliklerinin savaş zamanındaki operasyonel kontrolünün belirli şartlara bağlı olarak Washington'dan Seul'e geçmesi konusunda anlaşmaya vardı. Güney Kore'nin savaş zamanındaki komutası, 1950-1953 Kore Savaşı çıktıktan sonra ABD liderliğindeki BM komutasına devredilmişti. Güney Kore, barış zamanındaki operasyonel kontrolünü 1994'te geri aldı. UFS tatbikatından önce iki müttefik, olası savaş öncesi kriz senaryolarına müdahalede bulunmaya yönelik prosedürlerde alıştırma yapmak üzere geçen hafta hazırlık tatbikatları gerçekleştirmişti.

YORUMLAR
500
Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı Güney Kore ve ABD, son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güney Kore, Seul, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatlarına Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar
10:42 İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:35 İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü
11:06 Selçuk Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan'a yaptığı doğum günü sürprizi sosyal medyada gündem oldu
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatlarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement