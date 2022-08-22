Güney Kore ve ABD Yıllık Askeri Tatbikatlarına Başladı

SEUL, 22 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore ve ABD Pazartesi günü geçtiğimiz yıllarda askıya alınan, büyük ölçekli kara manevraları içeren yıllık askeri tatbikatlarına başladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kara manevralarını içeren ve yaz döneminde gerçekleştirilen Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) adlı askeri tatbikat 1 Eylül'e kadar sürecek. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, yıllık olarak düzenlenen UFS tatbikatının doğası itibarıyla savunmaya yönelik olduğunu söylerken Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ise tatbikatı kuzeye doğru başlatılacak bir işgalin provası diye niteleyerek kınadı. UFS tatbikatı, önceki Güney Kore hükümetinin Kuzey Kore ile barış girişimi kapsamında önceki yıllarda askıya aldığı büyük ölçekli kara manevralarını içerecek. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kara manevralarının, tüm operasyonel kabiliyetin değerlendirilmesi yoluyla savaş zamanı operasyonel kontrolün geçişine yönelik istikrarlı bir hamle durumu sağlamayı amaçladığını kaydetti. Güney Kore ve ABD, Güney Kore birliklerinin savaş zamanındaki operasyonel kontrolünün belirli şartlara bağlı olarak Washington'dan Seul'e geçmesi konusunda anlaşmaya vardı. Güney Kore'nin savaş zamanındaki komutası, 1950-1953 Kore Savaşı çıktıktan sonra ABD liderliğindeki BM komutasına devredilmişti. Güney Kore, barış zamanındaki operasyonel kontrolünü 1994'te geri aldı. UFS tatbikatından önce iki müttefik, olası savaş öncesi kriz senaryolarına müdahalede bulunmaya yönelik prosedürlerde alıştırma yapmak üzere geçen hafta hazırlık tatbikatları gerçekleştirmişti.