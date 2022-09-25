Güney Kore: Kuzey Kore Kısa Menzilli Balistik Füze Fırtlattı

SEUL, 25 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin doğu sularına kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, füzenin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taechon'dan ya da civarından yerel saatle 06.53'te (TSİ 00.53) fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. Konuya dair daha fazla detay şimdilik verilmedi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık duruşunu sürdüren Güney Kore, gözetleme ve ihtiyatlılığı güçlendiriyor. Kuzey Kore'nin bu hareketi, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan bir uçak gemisinin Güney Kore donanmasıyla bu ayın sonlarında yapılması planlanan ortak tatbikatlar için başkent Seul'ün 390 kilometre güneydoğusundaki Busan'a ulaşmasından iki gün sonra gerçekleşti.