Güney Kore 8.200 Tonluk Aegis Destroyerini Denize İndirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore 8.200 Tonluk Aegis Destroyerini Denize İndirdi

28.07.2022 15:19
Güney Kore 8.200 Tonluk Aegis Destroyerini Denize İndirdi

SEUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore Perşembe günü yerli kaynaklarla tasarlanıp geliştirilen 8.200 tonluk Aegis sistemiyle donatılmış bir destroyeri denize indirdi.

SEUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore Perşembe günü yerli kaynaklarla tasarlanıp geliştirilen 8.200 tonluk Aegis sistemiyle donatılmış bir destroyeri denize indirdi. Devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, denize indirme töreni, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un katılımıyla başkent Seul'un yaklaşık 310 kilometre güneydoğusundaki Ulsan kentinde yer alan Hyundai Ağır Sanayi'nin tersanesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Yoon, Büyük Jeongjo adlı Aegis destroyerinin, Güney Kore Donanması'nın muharebe yeteneklerini daha da artıracağını söyledi. Destroyer, Güney Kore Donanması'nın Aegis sistemiyle donatılmış dördüncü destroyeri konumunda. 170 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip destroyer, gelişmiş radardan kaçma fonksiyonlarının yanı sıra balistik füze tespit, izleme ve önleme yeteneğine sahip güncel Aegis savaş sistemiyle donatıldı.

YORUMLAR
500
'Filenin Efeleri', FIVB Challenger Kupası'nda yarın Katar ile karşılaşacak 'Filenin Efeleri', FIVB Challenger Kupası'nda yarın Katar ile karşılaşacak
Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore 8.200 Tonluk Aegis Destroyerini Denize İndirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore 8.200 Tonluk Aegis Destroyerini Denize İndirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement