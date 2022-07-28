Güney Kore 8.200 Tonluk Aegis Destroyerini Denize İndirdi

SEUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore Perşembe günü yerli kaynaklarla tasarlanıp geliştirilen 8.200 tonluk Aegis sistemiyle donatılmış bir destroyeri denize indirdi. Devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, denize indirme töreni, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un katılımıyla başkent Seul 'un yaklaşık 310 kilometre güneydoğusundaki Ulsan kentinde yer alan Hyundai Ağır Sanayi'nin tersanesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Yoon, Büyük Jeongjo adlı Aegis destroyerinin, Güney Kore Donanması'nın muharebe yeteneklerini daha da artıracağını söyledi. Destroyer, Güney Kore Donanması'nın Aegis sistemiyle donatılmış dördüncü destroyeri konumunda. 170 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip destroyer, gelişmiş radardan kaçma fonksiyonlarının yanı sıra balistik füze tespit, izleme ve önleme yeteneğine sahip güncel Aegis savaş sistemiyle donatıldı.

Kaynak: Xinhua

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