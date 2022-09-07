Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu - Son Dakika
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Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

07.09.2022 13:30
Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

SEUL, 7 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'de merkezi afet ve güvenlik ön lemleri karargahı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günleri ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğu bölgelerini vuran Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

SEUL, 7 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'de merkezi afet ve güvenlik ön lemleri karargahı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günleri ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğu bölgelerini vuran Hinnamnor Tayfunu nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Güney Kore'de toprak kaymalarına, evlerde ve kamu tesislerinde hasara, evlerde elektrik kesintisine ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden olan, bu yılın 11. tayfunu Hinnamnor, Salı sabahı erken saatlerde ülkenin güneydoğu bölgesinden ayrıldı.

Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

Güney Kore'nin Busan kentinde Hinnamnor Tayfunu nedeniyle zarar gören bir yol görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

Güney Kore'nin Seul kentinde Hinnamnor Tayfunu nedeniyle sel basan bir yolda bir tabela görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

Güney Kore'nin Busan kentinde Hinnamnor Tayfunu nedeniyle zarar gören bir yol görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

Güney Kore'nin Jeju kentinde Hinnamnor Tayfunu nedeniyle devrilen bir ağaç görül üyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu

Güney Kore'nin Jeju kentinde, Hinnamnor Tayfunu sırasında elindeki şemsiyeyle rüzgarla boğuşan bir yaya görülüyor, 5 Eylül 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hinnamnor Tayfunu Güney Kore'yi Vurdu - Son Dakika

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