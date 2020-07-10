Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce "özür" notu bıraktığı ortaya çıktı - Son Dakika

Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce "özür" notu bıraktığı ortaya çıktı

Güney Kore'de, dün ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama operasyonu başlatan polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un, ölümünden önce "özür dilediği" bir not bıraktığı bildirildi.

Güney Kore'de, dün ailesinin kayıp ihbarı üzerine arama operasyonu başlatan polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un, ölümünden önce "özür dilediği" bir not bıraktığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, yetkililer, Park'ın ölmeden önce resmi konutunda, herkesten bilhassa "sadece acı yaşattığı" için ailesinden özür dilediği bir not bıraktığını belirtti.

"Herkesten özür diliyorum. Hayatımda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesinin olduğu notta, Park'ın, cesedinin yakılması ve küllerinin ebeveyninin mezarına savrulması isteği de yer aldı.

Ölümünde suikast izine rastlanmadı

Belediye Başkanı'nın, eski bir kadın sekreterinin istenmeyen "fiziksel temas" ve "uygunsuz" mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından iddialara ilişkin soruşturmayla karşı karşıya olduğu ancak bıraktığı notta hakkındaki taciz iddialarından bahsetmediği bilgisi paylaşıldı.

Polis, dün başkent Seul'deki resmi konutu yakınlarındaki Bugak Dağı'nın ağaçlık alanında ölü bulunan 64 yaşındaki Park'ın ölümünde suikast izine rastlanmadığını ve Belediye Başkanı'nın asıl ölüm sebebinin araştırılacağını ifade etti.

Cenaze töreni gelecek hafta düzenlenecek

Seul yerel yönetiminden yapılan açıklamada, 2011'den bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon için cenaze töreni düzenlenmesinin ve Park'ın ani ölümünü takiben bir acil durum planı yürütülmesinin planladığı kaydedildi.

Park'ın cenaze töreninin gelecek hafta düzenlenmesi bekleniyor.

Park'ın kızı, dün yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için sıkı bir kampanya yürütmüş, binlerce eğlence mekanını kapatmış, kentin merkezindeki ana caddelerde grupların toplanmasını yasaklamıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce 'özür' notu bıraktığı ortaya çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
17:51
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:00:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seul Belediye Başkanı Park'ın ölümünden önce "özür" notu bıraktığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]