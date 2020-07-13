Seul Belediye Başkanı Park Won-soon için cenaze töreni yapıldı - Son Dakika

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon için cenaze töreni yapıldı

Güney Kore'de 10 Temmuz'da ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon için cenaze töreni gerçekleştirildi.

Güney Kore'de 10 Temmuz'da ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon için cenaze töreni gerçekleştirildi.

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Güney Kore'de geçtiğimiz 10 Temmuz'da başkent Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-soon, kızının kayıp başvurusu yapması üzerine polis tarafından başlatılan çalışma sonucu ölü bulunmuştu. Belediye Başkanı Park Won-soon için bugün Seul Kent Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Park'ın ailesi, belediye çalışanları ve siyasetçiler katıldı. Çevrimiçi olarak canlı olarak yayınlanan cenaze töreni, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesi nedeniyle yaklaşık 100 kişi ile sınırlandırıldı. Törende konuşan edebiyat eleştirmeni Paik Nak-chung, "Şimdi yas tutma zamanı" dedi. Park Won-Soon yakıldıktan sonra külleri, memleketi Güney Gyeongsang bölgesinde toprağa verilecek.


Belediye başkanı hakkında cinsel taciz iddiası


Geçtiğimiz 10 Temmuz'da Belediye Başkanı Park'ın yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun kızı tarafından polise bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatılmıştı. Park Won-soon'un kızının, "Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Yetkililer, Park Won-soon'un saat 16.40'da yapılacak olan programlarından birinin "kaçınılmaz koşullar" nedeniyle iptal edildiğini dile getirmişti. Park Won-soon'un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk bölgesinde erişildiği ifade edilmişti. Ayrıca eski bir çalışanı tarafından Park Won-soon'un hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı.


Özür notu bırakmıştı


Yerel yetkililer, Park'ın ölmeden önce evinde ailesinden özür dilediğine dair bir not bıraktığını açıklamıştı. Notta, "Herkesten özür dilerim. Hayatımda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Ailemden özür dilerim. Çünkü onlara sadece acı verdim. Lütfen bedenimi yakın ve ailemin mezarlarının etrafına dağıtın" ifadelerinin yer aldığı duyurulmuştu.


Cinayet izine rastlanmadı


Seul polisi ise Park Won-soon'un cep telefonu sinyaline en son erişilen bölgenin yakınlarında bulunan cansız bedeninde cinayet izlerine rastlanmadığını bildirerek kesin ölüm nedeninin araştırılacağını belirtmişti.


Öte yandan 2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-Soon, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak gösteriliyordu. - SEUL

Seul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seul Belediye Başkanı Park Won-soon için cenaze töreni yapıldı - Son Dakika
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