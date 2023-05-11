İntihar olaylarının sık yaşandığı Güney Kore'de bir araçta 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Yonhap'ın haberine göre, polis, başkentin 32 kilometre güneyindeki alt geçitte şüpheli araç tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, araçta kırık cep telefonları ile biri kadın 4 kişinin cesedinin bulunduğu ifade edildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda söz konusu kişilerin internet ortamında tanışmış olabileceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı - Son Dakika