Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı - Son Dakika
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Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

11.05.2023 13:53

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde, bir otomobilin içerisinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede kırık cep telefonları bulunurken, olayın toplu intihar olabileceği değerlendiriliyor.

İntihar olaylarının sık yaşandığı Güney Kore'de bir araçta 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Yonhap'ın haberine göre, polis, başkentin 32 kilometre güneyindeki alt geçitte şüpheli araç tespit edildiğini açıkladı.

ARAÇTA KIRIK CEP TELEFONLARI BULUNDU

Açıklamada, araçta kırık cep telefonları ile biri kadın 4 kişinin cesedinin bulunduğu ifade edildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda söz konusu kişilerin internet ortamında tanışmış olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı - Son Dakika
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