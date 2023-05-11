Güney Kore'de bir otomobilin içerisinden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

İntihar olaylarının sık yaşandığı Güney Kore'de bir araçta 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Yonhap'ın haberine göre, polis, başkentin 32 kilometre güneyindeki alt geçitte şüpheli araç tespit edildiğini açıkladı.

ARAÇTA KIRIK CEP TELEFONLARI BULUNDU

Açıklamada, araçta kırık cep telefonları ile biri kadın 4 kişinin cesedinin bulunduğu ifade edildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayda söz konusu kişilerin internet ortamında tanışmış olabileceği tahmin ediliyor.