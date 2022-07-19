Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi - Son Dakika
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Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi

19.07.2022 21:15
Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi

SEUL, 19 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) deneyim merkezi olan T.um, BİT ve endüstrinin bir araya gelmesiyle geleceği gösteren deneysel bir sergi salonu.Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri)

SEUL, 19 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) deneyim merkezi olan T.um, BİT ve endüstrinin bir araya gelmesiyle geleceği gösteren deneysel bir sergi salonu.

Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) deneyim merkezi olan T.um'da bulunan bir "uzay kontrol merkezindeki" uzaktan kumanda cihazı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) deneyim merkezi olan T.um'da, taşınabilir ekrandan "geleceğin kentini " gösteren robotlar, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) deneyim merkezi olan T.um'da bir "uçuş mekiği" hakkında bilgi veren rehber, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni bir BİT (bilgi ve iletişim teknolojileri) deneyim merkezi olan T.um'da "geleceğin kentini" ziyaret etmek üzere bir "uçuş mekiğine" binen ziyaretçiler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seul'de Geleceğin Teknolojilerini Gösteren Sergi - Son Dakika

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