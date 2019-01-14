Son Dakika Haberleri: Seul'de Hava Kirliliği Rekor Seviyede

Seul'de Hava Kirliliği Rekor Seviyede

1 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'de parçacık kirliliği 4 gün üst üste rekor seviyeye ulaştı.

Seul'de Hava Kirliliği Rekor Seviyede, System.String[]
Güney Kore'nin başkenti Seul'de parçacık kirliliği 4 gün üst üste rekor seviyeye ulaştı.

Yonhap Ajansının, Ulusal Çevre Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Seul'de yerel saatle 15.00 itibarıyla havadaki 2,5 mikrondan küçük parçacık düzeyini belirleyen PM2.5 oranı 118 mikrogram olarak ölçülerek, 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hava kirliliği ölçümü yapan kuruluşlara göre ise Seul'de yerel saatle 16.00 itibarıyla PM2.5 oranı 148 mikrogram olarak ölçüldü ve bu durumun, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 mikrogramın yaklaşık 6 katı olduğu kaydedildi.

İnce toz konsantrasyonu, Seul ve çevre şehirler dahil olmak üzere ülkenin orta bölgesinde ciddi boyutlarda olduğu bildirildi.

Çevre Bakanlığı, Seul, Incheon şehri ve Gyeonggi bölgesinde çok yüksek seviyelere ulaşan parçacık kirliliğini azaltmayı amaçlayan bir dizi acil tedbiri salıya kadar uzatma kararı aldı.

Bu tedbirler çerçevesinde, çift sayı ile biten plakalı ve resmi makamlarca kullanılan araçların yarın trafiğe çıkması kısıtlanacak.

2005'ten önce büyükşehir hükümetlerine kayıtlı 2,5 tonluk dizel otomobillerin veya daha büyüklerinin kullanımı da sınırlı olacak.

Güney Kore makamları, metreküp başına 35 mikrogramın üstündeki ultra ince toz parçacıklarının seviyesini "kötü" ve 75 mikrogramın üstündeki seviyeleri ise "çok kötü" olarak sınıflandırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Güney Kore, Seul, Güncel
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