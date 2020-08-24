Seul'de maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının ardından başkent Seul'de açık ve kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle kısıtlamaların geri getirildiği Güney Kore'de yeni önlemler devreye sokuldu. Başkent Seul'de salgınla mücadele kapsamında açık ve kapalı tüm ortamlarda maske takmak zorunlu kılındı. Kent sakinlerinin yemek yedikleri zamanlar hariç tüm kamusal alanlarda maske takmaları istendi. Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho yaptığı açıklamada, "Bu hafta salgında eğriyi düzeltemezsek çok önemli bir krizle karşı karşıya kalacağımıza, virüsün tüm ülkeye yayılacağına inanıyoruz" dedi.

Son 24 saatte 266 vaka

Ülkede Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 266 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 17 bin 665'ye yükseldiği bildirildi. Ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 309 olarak açıklandı. Vakaların çoğunun Covid-19 önlemlerinin dikkate alınmadığı Sarang Jeil Kilisesi ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Seul hükümeti, test edilen kilise üyelerinin yüzde 21.7'sinin Covid-19 ile enfekte olduğunu doğrulandı.

Güney Kore, yılın ilk aylarında salgında düşük sayılar kaydettikten sonra, Covid-19 ile mücadelede başarı bir ülke olarak görülüyordu. Salgını kontrol altında tutmak için yaygın test ve temas takibinin yapıldığı ülkede son haftalarda vaka sayısında ani bir artış yaşandı. Artan vaka sayıları nedeni ile geçtiğimiz hafta başkent Seul'de sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlanmasının ardından ülke çapında da kısıtlamaların geri getirilmesine karar verilmişti. Ülkede yarından itibaren kapalı mekanlardaki toplu aktivitelere katılanların sayısı 50, açık alanlardaki aktivitelere katılanların sayısı ise 100 ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca kiliseler ve eğlence mekanlarının da kapatılmasına karar verilmişti. - SEUL