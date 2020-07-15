Seul'de ölü bulunan belediye başkanı hakkında cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma - Son Dakika

Seul'de ölü bulunan belediye başkanı hakkında cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma

Güney Kore'de, 10 Temmuz'da ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon hakkındaki cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Güney Kore'de, 10 Temmuz'da ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon hakkındaki cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılacağı bildirildi.

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Ülke basınındaki habere göre, Seul Belediyesi Sözcüsü Hwang In-sik, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında, Park'ı da kapsayan cinsel istismar iddialarına ilişkin soruşturma başlatılacağını ve komisyonda tarafsızlığın sağlanması için resmi makamların yanı sıra aktivistler ve uzmanların da bulunacağını belirtti.

Hwang, komisyonun oluşturulması, yönetilmesi ve çalışmalara başlama tarihiyle ilgili kadın hakları örgütleri ve diğer gruplarla görüşeceklerini kaydetti.

Sözcü Hwang, soruşturmanın başlayacağı tarihe ilişkin ise bilgi vermedi.

Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu

Park, 10 Temmuz'da tek başına resmi konutundan çıktıktan sonra kaybolmuştu.

Ailesinin polise yaptığı kayıp ihbarının ardından Park'ın telefonunun en son sinyal verdiği bölgede droneler ve iz süren köpeklerle arama operasyonu başlatılmış, Belediye Başkanının cesedi ormanlık alanda bulunmuştu.

Park, ailesine "onlara acı yaşattığı için" özür dilediği vasiyet benzeri bir not bırakmıştı.

Park'ın eski sekreteri, ölümünden iki gün önce hakkında "fiziksel temas ve uygunsuz mesajlar yoluyla cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Park Won-soon'un medyada da yer bulan iddialar nedeniyle intihar ettiği düşünülüyor.

Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seul'de ölü bulunan belediye başkanı hakkında cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturma - Son Dakika
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