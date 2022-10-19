Denizli haberleri | Güney Kore'deki müsabakaya başörtüsüz katılan İranlı sporcu ülkesine döndü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışması, ülkedeki protestolara destek şeklinde yorumlanan İranlı sporcu Elnaz Rekabi, ülkeye dönüşünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

İran devlet televizyonuna göre, pazar günü Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışmasının ardından hakkında birçok iddia ortaya atılan İranlı kaya tırmanışçısı Rekabi, ekibiyle birlikte Tahran'a döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda toplanan büyük bir kalabalığın Rekabi'yi karşıladığı görüldü.

Siyah bir şapka ve saçlarını örten siyah bir kapüşonlu kıyafetle havalimanının terminallerinden birine girdiği görülen Rekabi, burada kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı. ???????

Havalimanında basına açıklama yapan Rekabi, Seul'deki müsabakanın final turunda başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu yineleyerek, "Yarışmada beklenmedik çağrı nedeniyle ayakkabılarımı ve kıyafetlerimi giymekle meşgul olduğum için başörtümü takmayı unuttum." ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında birçok iddia ortaya atıldığını söyleyen Rekabi, "Bu hikayede bir dizi aşırılık yaşandı. Yaşanan gerginlikten dolayı İran halkından özür dilerim. Çok fazla gerginlik ve stres yaşamama rağmen önceden planlanan şekilde gönül rahatlığıyla İran'a döndüm." diye konuştu.

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" için gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken İranlı kadın sporcunun 16 Ekim'de Seul'de düzenlenen müsabakanın final turunda başörtüsü olmadan yarışması dikkati çekmişti.

Muhalif kaynaklar, ülkedeki protestolara destek olarak yorumlanan bu durum sonrasında Rekabi'nin ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınacağını öne sürmüştü.

İngiltere merkezli Farsça yayın yapan medya kuruluşları, müsabakadan sonra Rekabi'nin pasaportuna ve telefonuna el konulduğunu ve kendisinden haber alınamadığını iddia etmişti.

Rekabi ise iddiaların ardından Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını savunmuştu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu ise Rekabi'nin durumundan "tamamen haberdar" olduklarını ve kendisi hakkında İran Dağcılık Federasyonu ile temasa geçildiğini duyurmuştu.