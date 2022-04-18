Seul'den İran gazetesinin "Hürmüz Boğazı'nı Güney Kore'ye kapatalım" önerisine tepki - Son Dakika
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Seul'den İran gazetesinin "Hürmüz Boğazı'nı Güney Kore'ye kapatalım" önerisine tepki

18.04.2022 23:39
Seul'den İran gazetesinin "Hürmüz Boğazı'nı Güney Kore'ye kapatalım" önerisine tepki

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen bir gazetede, Hürmüz Boğazı'nın Tahran'ın mali kaynaklarını donduran Güney Kore'ye ait gemilere kapatılmasının önerilmesine tepki gösteren Güney Kore, İran'ın Seul Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen bir gazetede, Hürmüz Boğazı'nın Tahran'ın mali kaynaklarını donduran Güney Kore'ye ait gemilere kapatılmasının önerilmesine tepki gösteren Güney Kore, İran'ın Seul Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yeo Seung-Bae, İran'ın Seul Büyükelçisi Said Badamçi Şebisteri'yi bakanlığa çağırarak, "Keyhan" gazetesinde yayımlanan makaleye ilişkin Seul hükümetinin endişelerini iletti.

Bakanlığa çağrılan İran Büyükelçisi'nin, gazetede yayımlanan makalenin Tahran'ın resmi tutumuyla uyumlu olmadığını ifade ederek, Güney Kore Bakan Yardımcısı'na ülkesinin konuyla ilgili politikası hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İran ile Güney Kore arasında Tahran'ın dondurulmuş mali varlıkları sorunu

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 7 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Tahran yönetimi, daha önce birçok kez dondurulan milyarlarca doların serbest bırakılmasını istemiş, aksi durumda Seul'u, İran pazarını kaybedebileceği konusunda uyarmıştı.

Güney Kore ise ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek, İran'ın talebini karşılamamıştı

Uzun zamandır LG ve Samsung gibi Koreli elektronik şirketler için önemli bir pazar olan İran, 30 Eylül 2021'de ülke lideri Hamaney'in talimatıyla Güney Koreli şirketlerden elektronik ev eşyası ithalatını yasaklamıştı.

Hamaney'e yakın gazetede "Güney Kore'ye yaptırım" çağrısı

İran lideri Hamaney'e yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden Keyhan'da 16 Nisan'da "Güney Kore'ye yaptırımlara başlayalım" başlığıyla bir makale yayınlanmıştı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari tarafından yayınlanan makalede, "İran, Seul 7 milyar dolarlık borcunu ödeyene kadar Güney Kore'ye giden ve bu ülkeden gelen kargo gemilerine ve petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı'nı kapatmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Makalede, İran'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmelerine dayanarak Hürmüz Boğazı'nı Güney Kore gemilerine kapatma hakkına sahip olduğu savunulmuştu.

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Hürmüz Boğazı, Güney Kore, Seul, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seul'den İran gazetesinin 'Hürmüz Boğazı'nı Güney Kore'ye kapatalım' önerisine tepki - Son Dakika


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