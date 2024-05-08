Seul'un Gökyüzünden Büyüleyici Manzaraları: Lotte Kulesi - Son Dakika
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Seul'un Gökyüzünden Büyüleyici Manzaraları: Lotte Kulesi

Güney Kore'nin başkenti Seul'un panoramik manzarasını sunan Lotte World Kulesi'ndeki SEOUL SKY, ülkenin en yüksek ve dünyanın beşinci en yüksek binasıdır. 117-123 katlar arasında sergi alanı, gözlem katı, gökyüzü güvertesi ve daha fazlasını içeren bu gözlem evi, çift katlı Sky Shuttle asansörü ile dakikada 600 metre hızla ziyaretçileri etkileyici yüksekliklere taşıyor. Dünyanın en yüksek cam zeminli gözlem güvertesi, gündüz gece Seul'un büyüsünü unutulmaz bir şekilde sunuyor.

08.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
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AV. BEDİA TEYMUR - GÜNEY KORE GEZİ YAZISI

Lotte World Kulesi'nde yer alan SEOUL SKY, ziyaretçilere Güney Kore'nin başkenti Seul'un büyüleyici panoramik manzarasını sunuyor. Ülkenin en yüksek ve dünyanın beşinci en yüksek binası olma özelliği taşıyan, gökyüzüne yükselen bir gözlem evidir. 117-123 katlar arasında yer alan SEOUL SKY, sergi alanı, gözlem katı, gökyüzü güvertesi, tatlı kafesi, gökyüzü terası, salon ve daha fazlasını içeren geniş bir alana sahip.

Ziyaretçiler, dakikada 600 metre hıza ulaşan çift katlı Sky Shuttle asansörü ile bu göz kamaştırıcı yüksekliğe çıkıyor. Asansör yolculuğu sırasında, duvarlarda ve tavanında oynatılan videolarla bir dakikalık yolculuk adeta bir an içinde gerçekleştiriyor.

Seul'un Gökyüzünden Büyüleyici Manzaraları: Lotte Kulesi

Zemin katlardaki sergi alanında, Kore'nin kültürel mirasını ve tarihini yansıtan sanat eserlerini keşfetmek mümkündür.

Gözlem güvertesinde ziyaretçiler, iki kat yükseklikteki cam pencereler sayesinde kesintisiz bir manzara izliyor. Yerden 478 metre yükseklikteki Sky Deck, dünyanın en yüksek cam zeminli gözlem güvertesi olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmış. Görüş mesafesinin sınırlı olduğu günlerde bile, ziyaretçiler Sky Theater sayesinde gökyüzünün keyfini çıkarabilirsiniz.

Gözlem evine gelenler, 120. kattaki Sky Terrace, açık bir atmosferde Seul'un manzarasını izleyip, 119. katta bulunan Sky Friends Cafe'de sunulan eşsiz menüdeki yöresel tatlıların lezzetlerini tadabilirler

SEOUL SKY, hem gündüz hem de gece unutulmaz manzaralar sunarak, ziyaretçilere Seul'un büyüsünü her açıdan gösteren bir gözlem evidir.

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

Kore Turizm Organizasyon: https://www.instagram.com/ktoturkiye/

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Son Dakika Turizm Seul'un Gökyüzünden Büyüleyici Manzaraları: Lotte Kulesi - Son Dakika

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