Seul'de Cheonggyecheon Deresi: Şehrin Kalbindeki Saklı Vaha - Son Dakika
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Seul'de Cheonggyecheon Deresi: Şehrin Kalbindeki Saklı Vaha

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Cheonggyecheon Deresi, şehrin hareketli sokaklarının altında doğayla iç içe bir yürüyüş imkanı sunuyor. Cheonggye Plaza'dan başlayarak dere boyunca ilerleyebilir, farklı köprülerden manzaraları keşfedebilirsiniz. Dere, aynı zamanda kültürel etkinliklerin de düzenlendiği bir mekan olarak da öne çıkıyor.

08.05.2024 16:54  Güncelleme: 17:04
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AV. BEDİA TEYMUR - GÜNEY KORE GEZİ YAZISI

Güney Kore'nin başkenti olan Seul'ün hareketli sokaklarının altında, dingin bir su yolu sizi bekliyor: Cheonggyecheon Deresi. Bu yapay cennet, şehrin karmaşasından kaçıp doğayla iç içe bir yürüyüş için mükemmel bir fırsat sunuyor. Seyahatinize Cheonggye Plaza'dan başlayabilirsiniz.

Cheonggye Plaza: Yolculuğun Başlangıç Noktası

Cheonggye Plaza, derenin hikayesini anlatan bir açık hava müzesi gibi. Burada, derenin minyatür bir versiyonu ve üzerindeki 22 köprü hakkında bilgi panelleri sizi bekliyor.

Seul'un Kalbinde Bir Vaha: Cheonggyecheon Deresi

Çeşitli fıskiyeler ve şelaleler ise meydana görsel bir şölen katıyor. Sol taraftaki merdivenlerden veya sağ taraftaki Cheonggye Yolu'ndan dereye inebilirsiniz. Cheonggye Yolu üzerindeki tünel ise sizi büyülü bir geçişle derenin serinliğine ulaştırıyor.

Şehrin Nabzı: Cheonggyecheon Deresi

Dere boyunca yürürken, Seul'ün modern silueti ile suyun dinginliği arasında ilginç bir kontrast göreceksiniz. Her köprü kendine özgü bir tasarıma sahip ve size farklı açılardan manzaralar sunuyor. Palseokdam şelalesinin kenarlarında yer alan sekiz taş, Kore'nin sekiz ilini temsil ediyor ve ülkenin birliğini simgeliyor.

Seul'un Kalbinde Bir Vaha: Cheonggyecheon Deresi

Yürüyüş yolunda ilerlerken, yerel halkın gündelik hayatına tanık olabilir, sanat enstalasyonlarını keşfedebilir ve belki de ufak bir piknik molası verebilirsiniz.

Cheonggyecheon Deresi, sadece yürüyüş yapmak için değil, aynı zamanda kültürel etkinlikler için de ideal bir mekan. Özellikle kamu tatillerinde araç trafiğine kapatılan meydan ve çevresi, konserler, sergiler ve festivallerle canlanıyor. Geceleyin ise ışıklandırılmış fıskiyeler ve şelaleler büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Cheonggyecheon Deresi'ni ziyaret etmek, Seul gezinizin unutulmaz bir parçası olacak. Şehrin kalbinde saklı bu vahayı keşfetmeye hazır olun!

Av. Bedia Teymur İnstagram: https://www.instagram.com/av.bedia.teymur/

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Son Dakika Turizm Seul'de Cheonggyecheon Deresi: Şehrin Kalbindeki Saklı Vaha - Son Dakika

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