SEV’den mutlu nesiller için çocuk koruma politikası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SEV’den mutlu nesiller için çocuk koruma politikası - Son Dakika Ekonomi

SEV’den mutlu nesiller için çocuk koruma politikası

14 dakika önce

Türkiye'de eğitim ortamında çocukları koruma alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bu konudaki bilinirliği artırmayı hedefliyor.

SEV’den mutlu nesiller için çocuk koruma politikası, System.String[]

Türkiye'de eğitim ortamında çocukları koruma alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bu konudaki bilinirliği artırmayı hedefliyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:02 
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