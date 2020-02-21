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SEV’den mutlu nesiller için çocuk koruma politikası
14 dakika önce
Türkiye'de eğitim ortamında çocukları koruma alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bu konudaki bilinirliği artırmayı hedefliyor.
Türkiye'de eğitim ortamında çocukları koruma alanında farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bu konudaki bilinirliği artırmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:02
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