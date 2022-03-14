SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

14.03.2022 16:37

BEŞİKTAŞ'ta, evinin kapısı, tartıştığı eşi Yusuf Bazencir tarafından baltayla parçalanan Seval Bazencir, olayın ardından evini kapatarak kayıplara karıştı.

BEŞİKTAŞ'ta, evinin kapısı, tartıştığı eşi Yusuf Bazencir tarafından baltayla parçalanan Seval Bazencir, olayın ardından evini kapatarak kayıplara karıştı. Bazencir'in, telefonlara dahi çıkmadığı öğrenilirken, kırılan kapının ise yenilendiği görüldü.

Kuruçeşme'de, geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, telefonda tartıştığı karısı Seval Bazencir'in evine gitti. İçeri girmek isteyen Bazencir, karısının ret cevabı vermesinin ardından evin kapısına baltayla vurmaya başladı. Seval Bazencir, bunun üzerine 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) vasıtasıyla yardım istedi. Polis, kapıyı kırmaya çalışan Yusuf Bazencir'i yakalayarak gözaltına aldı. Tehdit-hakaret suçlamasıyla mahkemeye çıkan Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seval Bazencir, yaşananların ardından evini kapatarak kayıplara karıştı. Bazencir'in telefonlara dahi çıkmadığı öğrenildi. Baltayla parçalanan kapının ise yenilendiği görüldü.

SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI
SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI
SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

YORUMLAR
500
Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden karısına baltalı saldırı: Eve alınmayınca kapıyı baltayla kırdı MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI - 2 MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI - 2

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:24 Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okudu: Seni düelloya davet ediyorum
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:47:56. #1.12#
SON DAKİKA: SEVAL BAZENCİR EVİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement