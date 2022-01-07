Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi! - Son Dakika

Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın Samos Adası'nda tutuklu bulunan dilbilimci Sevan Nişanyan'ın bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

Sevan Nişanyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sekiz gün hapiste kaldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldım. Bu zor günlerde sevgilerini ve cesaretlerini gönderen herkese çok teşekkürler. Bu arada Twitter hesabım gizemli nedenlerden dolayı engellendi. Lütfen haberleri paylaşın." dedi.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre Nişanyan'ın 15 gün içinde Yunanistan'ı gönüllü olarak terk etmesi gerekiyor.

Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın Samos Adası'nda tutuklu bulunan dilbilimci Sevan Nişanyan'ın bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

Büyükelçiliğin açıklamasına göre Nişanyan'ın 15 gün içinde Yunanistan'ı gönüllü olarak terk etmesi gerekiyor.

Türkiye'ye iade edilmesi gündeme gelen Nişanyan'la ilgili Ermenistan makamları devreye girmişti.

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'de cezaevinden kaçarak Yunanistan'a yerleşen yazar Sevan Nişanyan, burada da 'istenmeyen kişi' ilan edilmişti. Nişanyan kaçışını "kuş kaçtı" diye duyurmuştu.