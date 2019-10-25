Sevcan Orhan zorlu hastalık sürecini anlattı!
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Müjdat Gezen'in yönettiği Pera Müzikali'nde sahne alan Sevcan Orhan geçirdiği hastalık sürecini ve ona kattıklarını anlattı.
Müjdat Gezen'in yönettiği Pera Müzikali'nde sahne alan Sevcan Orhan geçirdiği hastalık sürecini ve ona kattıklarını anlattı." Hayata daha fazla değer vererek yola devam ediyorum" diyen Sevcan Orhan bu süreçte çevresinden büyük destek görmüş.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46
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