Son Dakika Haberleri: Sevcan Orhan zorlu hastalık sürecini anlattı!
Son Dakika Magazin Sevcan Orhan zorlu hastalık sürecini anlattı!

Sevcan Orhan zorlu hastalık sürecini anlattı!

38 dakika önce

Müjdat Gezen'in yönettiği Pera Müzikali'nde sahne alan Sevcan Orhan geçirdiği hastalık sürecini ve ona kattıklarını anlattı.

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Müjdat Gezen'in yönettiği Pera Müzikali'nde sahne alan Sevcan Orhan geçirdiği hastalık sürecini ve ona kattıklarını anlattı." Hayata daha fazla değer vererek yola devam ediyorum" diyen Sevcan Orhan bu süreçte çevresinden büyük destek görmüş.

Sevcan Orhan zorlu hastalık sürecini anlattı!

Müjdat Gezen, Sevcan Orhan, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:46 
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