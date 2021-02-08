Sevcan Yaşar'dan kış ortasında bikinili poz
08.02.2021 23:11
Sermiyan Midyat tarafından şiddet gördüğü iddialarıyla magazin gündeminden uzun süre düşmeyen oyuncu Sevcan Yaşar, kış ortasında paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada olay oldu.
Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü için sorunlu bir şekilde ayrılan Sevcan Yaşar, olayların ardından soluğu Ege'de aldı. Sıcak havayı fırsat bilen Yaşar, bikini giyerek kusursuz vücudunu sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.
ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİ
Instagram hesabından "5/2/2021 bunu da tarihe not edelim" notu ile paylaştığı fotoğrafına beğeni yağan ünlü oyuncu, havanın sıcak olduğunu ve denize girdiğini söyledi.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
İkili, olaylı bir şekilde ayrılmalarının ardından birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Sermiyan Midyat'a sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası ile "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istenmişti.
Son Dakika Al Ahly'yi 2-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kupası'nda finale çıktı Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü Mansur Yavaş, Rektör Melih Bulu'ya mektup yazmasının gerekçesini anlattı: Olaylar Ankara'ya sıçradı İstanbul'u fırtına vurdu! Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti